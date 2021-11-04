24 فى تاريخ ليفربول.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع الريدز.. شاهد

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تحقيق الأرقام المميزة بقميص الريدز في دوري أبطال أوروبا .

ونشرت حسابات ليفربول الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ محمد صلاح تم إعداها خصيصا للاحتفال برقم الفرعون المميز مع الريدز.

وكتب الحساب العربي لليفربول، في تغريدة عبر موقع تويتر: «الملك المصري شارك اليوم في مباراته رقم 50 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا».

وأوضح أن محمد صلاح هو اللاعب رقم 24 في تاريخ ليفربول الذي يصل إلى ذلك الرقم مميز.

ويتصدر محمد صلاح قائمة ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين في دوري أبطال أوروبا برصيد 31 هدفا، وخلفه جيرارد برصيد 30 هدفًا، بينما يأتي ساديو ماني في المركز الثالث برصيد 21 هدفًا.