حكيم يتفاعل مع جمهوره على انستجرام بصورة جديدة

شارك المطرب الشعبي حكيم جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “اللى صاحي دلوقت يكتب تعليق على الصوره دي ويقول رآيه 🎤”.



يذكر أن آخر أعمال حكيم أغنية "الليلة عيد" والتى تجاوزت المليون مشاهدة بعد طرحها على قناته على "يوتيوب" وهى الأغنية التى قرر حكيم أن يقدمها "عيدية" للشعب العربى بمناسبة عيد الفطر الماضى.

واختار حكيم الأغنية بعناية شديدة؛ لتعيش فى وجدان الجمهور العربى بمختلف فئاته على غرار أغنية "رمضان كريم" التى أصبح الجمهور يرددها كل عام فى شهر رمضان.

“الليلة عيد” كتب كلماتها صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وظهر في حكيم في فيديو الأغنية بجلسة تصوير جديدة له على البحر، وطرحها قبيل عيد الفطر المبارك تهنئة منه لجمهور.

ويعتبر حكيم من أكثر الفنانين الذين تواجدوا فنيا خلال جائحة كورونا بأغنيات سنجل متنوعة وبأفكار مختلفة حققت ملايين المشاهدات ونالت إعجاب الجمهور من جميع الفئات، ويجهز لأكثر من مشروع غنائي ضخم ينتظر عودة الحياة إلى طبيعتها لكي يعلن عنها بشكل مفصل.