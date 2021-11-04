عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتايجر.. وفاء الكيلاني تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الاعلامية وفاء الكيلاني صورا في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وخطفت الانظار بأطلالة مميزة بفستان تايجر بكم وطويل يبرز رشاقتها وجمالها، ونالت طلتها اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

txt

تزوجت 10 مرات ولا تعرف أخواتها.. أبرز تصريحات سهير رمزي مع وفاء الكيلاني..فيديو جراف

txt

أبرز تصريحات سهير رمزي مع وفاء الكيلاني : مشفتش اخواتي ولا مرة .. واتجوزت 10 مرات

كانت وفاء الكيلاني تعتبر والدها قدوتها ومثلها الأعلى في الحياة،فقد درس اللغة العربية بجامعة الازهر ومع هذه الدراسة وتلك الميول هو الذي شجعها علي خوض المجال الاعلامي، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت عليها الميول الفنية والاعلامية حيث عرض عليها اصدقاء العائلة التقدم إلى (كاستنج ) اختيار مذيعات شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1997 وذلك بعد مشاهدتهم لاعلان في الجريدة يطلبون فيه مذيعات،حيث تلقت اتصالا هاتفيا بأنها المقبولة الوحيدة من بين الاعداد الهائلة التي تقدمت اضافة الي زميلين اخرين.

خضعت للتدريب لمدة اسبوعين،حيث تجاوزت صعوبات لاحقة ليقوم الشيخ صالح كامل بترشيحها للعمل في مركز روما حيث كانت هذه الخطوة من اهم مراحل حياتها فقد فتحت لها آفاق واسعة لتحصل على خبرة اعلامية واسعة لتبدأ في تقديم برنامج أخبار فنية حتي انتقلت إلى قناة (ART) أفلام لتقديم أول برنامج لها على الهواء مباشرة بعنوان (استديو الهوا) عام 1998،حيث كانت شبكة راديو وتليفزيون العرب بداية انطلاقتها المهنية وبوابتها الي عالم الشهرة فقد اكتسبت خبرة كبيرة وحققت شهرة عربية برغم كونها محطة مشفرة.

تعددت اعمالها وتنوعت برامجها فمنها برنامج (غنيلي) قدمته علي قناة روتانا طرب ثم برنامج المنوعات (فيه ايه ) حيث ركزت فيه علي عقد النجوم ومخاوفهم وخاضت في ماضيهم ثم جاء برنامج (صندوق الدنيا ) ثم برنامج ( ضد التيار ) ثم برنامج (بدون رقابة ) ثم برنامج (نورت ) علي قناة (ام بي سي ) ثم انتقلت الي قناة (ام بي سي ) مصر ببرنامج (قصر الكلام ) ثم برنامج (الحكم ) وفي عام 2015 قدمت برنامج (المتاهة ) استضافت فيه نجوما من الوطن العربي في شتي المجالات.

اخبار وفاء الكيلانى الإعلامية وفاء الكيلاني وفاء الكيلانى صور وفاء الكيلاني إدمان السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

محمد فضل عن أزمة كهربا في الأهلي: يحتاج معاملة نفسية خاصة

أجهزة الأمن تعثر على جثة "حماة" خط الفيوم المسجل خطر

للحفاظ على الجسم.. أفضل المكملات الغذائية لمن تعدى 60 عاما

دعاء تيسير العمل والرزق ..احرص عليه يوميا قبل الخروج من المنزل

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 4 - 11-2021

غياب صلاح وحضور رونالدو .. المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات صادمة من والدة سفاح الإسماعيلية: مدمن ومريض نفسي

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ