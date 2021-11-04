بالتايجر.. وفاء الكيلاني تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الاعلامية وفاء الكيلاني صورا في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الانظار بأطلالة مميزة بفستان تايجر بكم وطويل يبرز رشاقتها وجمالها، ونالت طلتها اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

كانت وفاء الكيلاني تعتبر والدها قدوتها ومثلها الأعلى في الحياة،فقد درس اللغة العربية بجامعة الازهر ومع هذه الدراسة وتلك الميول هو الذي شجعها علي خوض المجال الاعلامي، ووالدتها ربة منزل.



ظهرت عليها الميول الفنية والاعلامية حيث عرض عليها اصدقاء العائلة التقدم إلى (كاستنج ) اختيار مذيعات شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1997 وذلك بعد مشاهدتهم لاعلان في الجريدة يطلبون فيه مذيعات،حيث تلقت اتصالا هاتفيا بأنها المقبولة الوحيدة من بين الاعداد الهائلة التي تقدمت اضافة الي زميلين اخرين.



خضعت للتدريب لمدة اسبوعين،حيث تجاوزت صعوبات لاحقة ليقوم الشيخ صالح كامل بترشيحها للعمل في مركز روما حيث كانت هذه الخطوة من اهم مراحل حياتها فقد فتحت لها آفاق واسعة لتحصل على خبرة اعلامية واسعة لتبدأ في تقديم برنامج أخبار فنية حتي انتقلت إلى قناة (ART) أفلام لتقديم أول برنامج لها على الهواء مباشرة بعنوان (استديو الهوا) عام 1998،حيث كانت شبكة راديو وتليفزيون العرب بداية انطلاقتها المهنية وبوابتها الي عالم الشهرة فقد اكتسبت خبرة كبيرة وحققت شهرة عربية برغم كونها محطة مشفرة.



تعددت اعمالها وتنوعت برامجها فمنها برنامج (غنيلي) قدمته علي قناة روتانا طرب ثم برنامج المنوعات (فيه ايه ) حيث ركزت فيه علي عقد النجوم ومخاوفهم وخاضت في ماضيهم ثم جاء برنامج (صندوق الدنيا ) ثم برنامج ( ضد التيار ) ثم برنامج (بدون رقابة ) ثم برنامج (نورت ) علي قناة (ام بي سي ) ثم انتقلت الي قناة (ام بي سي ) مصر ببرنامج (قصر الكلام ) ثم برنامج (الحكم ) وفي عام 2015 قدمت برنامج (المتاهة ) استضافت فيه نجوما من الوطن العربي في شتي المجالات.