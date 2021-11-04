عاجل
أخبار التعليم| ألسن عين شمس تستضيف ورشة عمل للتأهيل لاختبار الأيلتس IELTS.. فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم محافظ الوادي الجديد يفتتح عددا من المشروعات التنموية والخدميه بمركز الداخلة.. صور استراتيجية النهوض بالقطاع الصحى فى ندوة بكلية الطب بجامعة الوادى الجديد أسعار النفط تواصل التراجع بعد الاتفاق على استئناف محادثات إيران النووية كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. محمد حماقى يحتفل بعيد ميلاده الـ ٤٦ وعفروتو وغالية بنع لى وهوس على مسرح الزمالك

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالى..

 

فى عيد ميلاده الـ ٤٦ |محمد حماقى قصة نجاح بدأت من الكورال لـ النجومية

يحتفل اليوم النجم محمد حماقى بعيد ميلاده ٤٦ والذى يعد واحد من أهم وأبرز النجوم على الساحة الغنائية فى الوطن العربى.

بدأ حماقي مشواره الغنائي في عام 1997م حيث قام بالاشتراك في ألبوم غنائي تحت عنوان “لقاء النجوم 3" وقدم أول أغانيه الحلو يحب الحنية".

شارك أيضا في تلك الفترة في "الكورال" وراء الفنان محمد هنيدي في أغنيات فيلميه "صعيدي في الجامعة الأمريكية" 1998 و"همام في أمستردام" 1999، وكذلك في أغنية "آه يا واد يا إسكندراني" للفنان مصطفى قمر.

وفي عام 2000م شارك حماقي" في أوبريت “

القدس هترجع لنا" والذي ساهم في معرفة الجمهور به، ثم أصدر ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان “خلينا نعيش" بعد أن قدمو الموزع الموسيقي “طارق مدكور للمنتج الفني “نصيف قزمان صاحب شركة صوت الدلتا
للإنتاج الفني والذي تحمس له كثيرا، وحقق ذلك الألبوم نجاحا.

 

عفروتو وغالية بن علي وهوس.. تعرف على جدول مسرح الزمالك لـ شهر نوفمبر

 

يشهد مسرح الزمالك حالة من الانتعاشة الفنية خلال الفترة الحالية وخاصة شهر نوفمبر الجارى ،حيث يستقبل عدد من الحفلات المتنوعة نستعرض تفاصيلها خلال السطور التالية..

غالية بنعلى

 

يستقبل مسرح الزمالك المطربة التونسية غالية بن على يوم ٢٠ نوفمبر من الشهر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء.

غالية بن على مغنية تونسية ولدت فى بلجيكا ، تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة ، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية ، أتمت دراستها الجامعية  في بروكسل ( بلجيكا ).

كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص  ، تعرفت على عازف العود التونسي مفضل أدهوم عام 1996  لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عدداً من التجارب السينمائية ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم ، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .

 

مليش غيرها.. ابنة سامى العدل تطلب الدعاء لـ والدتها

 

طلبت رشا سامى العدل إبنة الفنان الراحل سامى العدل الدعاء لوالدتها من خلال منشورا عبر حسابها بموقع فيسبوك .

وكتب رشا العدل :"رجاء من كل الناس اللي بتحبني او حتي مش بتحبني ادعول أمي أنا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه یا رب یا رب یا رب قوم أمي بالسلامة و عديها علي خير".


12 نوفمبر .. تفاصيل حفل إليسا والشاب خالد بموسم الرياض

تستعد النجمة اللبنانية إليسا والنجم الجزائري الشاب خالد لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك يوم 12 نوفمبر الجاري على مسرح محمد عبده أرينا، والحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا وقد كشفت الصفحة الرسمية لشركة روتانا على تويتر عن طرح التذاكر رسمياً يوم الجمعة 5 نوفمبر الجاري.

أنطق خلال الايام الماضية موسم الرياض والذى يعد تظاهرة فنية تجمع العديد من انواع الفنون على الاراضى السعودية . 

وكان للفن الموسم نصيب كبير فى موسم الرياض ، حيث تم التعاقد مع عدد من الفنانين المصريين لتقديم أعمال مسرحية هناك ، وفى السطور التالية نرصد ابرز تلك المسرحيات التى تم عرضها ، وأخرى سيستقبلها الجمهور السعودى خلال الايام القادمة . 

الفنان محمد هنيدي مصطفى قمر محمد هنيدي صعيدى فى الجامعة الامريكية النجم محمد حماقي الراحل سامي العدل الفنان الراحل سامي العدل رشا سامى العدل الأخبار المحلية والعالمية

ترشيحاتنا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4/11/2021

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 4-11-2021.. فيديو

بالصور .. أجواء انتخابات اتحاد طلاب المدارس

أجواء خريفية.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة والمحافظات

تعرف على الخدمات الجديدة لملتقى «أبشر السابع» المقدمة لأبناء الجالية المصرية بالسعودية

السفارة الأمريكية في إثيوبيا تبدأ إجلاء موظفيها وعائلاتهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

اعترافات صادمة من والدة سفاح الإسماعيلية: مدمن ومريض نفسي

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 4 - 11-2021

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

ما هو أول شيء خلقه الله تعالى في الوجود

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ