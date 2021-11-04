أخبار الفن.. محمد حماقى يحتفل بعيد ميلاده الـ ٤٦ وعفروتو وغالية بنع لى وهوس على مسرح الزمالك

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالى..

يحتفل اليوم النجم محمد حماقى بعيد ميلاده ٤٦ والذى يعد واحد من أهم وأبرز النجوم على الساحة الغنائية فى الوطن العربى.

بدأ حماقي مشواره الغنائي في عام 1997م حيث قام بالاشتراك في ألبوم غنائي تحت عنوان “لقاء النجوم 3" وقدم أول أغانيه الحلو يحب الحنية".

شارك أيضا في تلك الفترة في "الكورال" وراء الفنان محمد هنيدي في أغنيات فيلميه "صعيدي في الجامعة الأمريكية" 1998 و"همام في أمستردام" 1999، وكذلك في أغنية "آه يا واد يا إسكندراني" للفنان مصطفى قمر.

وفي عام 2000م شارك حماقي" في أوبريت “

القدس هترجع لنا" والذي ساهم في معرفة الجمهور به، ثم أصدر ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان “خلينا نعيش" بعد أن قدمو الموزع الموسيقي “طارق مدكور للمنتج الفني “نصيف قزمان صاحب شركة صوت الدلتا

للإنتاج الفني والذي تحمس له كثيرا، وحقق ذلك الألبوم نجاحا.

يشهد مسرح الزمالك حالة من الانتعاشة الفنية خلال الفترة الحالية وخاصة شهر نوفمبر الجارى ،حيث يستقبل عدد من الحفلات المتنوعة نستعرض تفاصيلها خلال السطور التالية..

غالية بنعلى

يستقبل مسرح الزمالك المطربة التونسية غالية بن على يوم ٢٠ نوفمبر من الشهر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء.

غالية بن على مغنية تونسية ولدت فى بلجيكا ، تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة ، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية ، أتمت دراستها الجامعية في بروكسل ( بلجيكا ).

كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص ، تعرفت على عازف العود التونسي مفضل أدهوم عام 1996 لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عدداً من التجارب السينمائية ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم ، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .

طلبت رشا سامى العدل إبنة الفنان الراحل سامى العدل الدعاء لوالدتها من خلال منشورا عبر حسابها بموقع فيسبوك .

وكتب رشا العدل :"رجاء من كل الناس اللي بتحبني او حتي مش بتحبني ادعول أمي أنا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه یا رب یا رب یا رب قوم أمي بالسلامة و عديها علي خير".



12 نوفمبر .. تفاصيل حفل إليسا والشاب خالد بموسم الرياض

تستعد النجمة اللبنانية إليسا والنجم الجزائري الشاب خالد لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك يوم 12 نوفمبر الجاري على مسرح محمد عبده أرينا، والحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا وقد كشفت الصفحة الرسمية لشركة روتانا على تويتر عن طرح التذاكر رسمياً يوم الجمعة 5 نوفمبر الجاري.

أنطق خلال الايام الماضية موسم الرياض والذى يعد تظاهرة فنية تجمع العديد من انواع الفنون على الاراضى السعودية .

وكان للفن الموسم نصيب كبير فى موسم الرياض ، حيث تم التعاقد مع عدد من الفنانين المصريين لتقديم أعمال مسرحية هناك ، وفى السطور التالية نرصد ابرز تلك المسرحيات التى تم عرضها ، وأخرى سيستقبلها الجمهور السعودى خلال الايام القادمة .