استراتيجية النهوض بالقطاع الصحى فى ندوة بكلية الطب بجامعة الوادى الجديد

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديدالتابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة حول ( استراتيجية النهوض بالقطاع الصحى) وذلك بمقر كلية الطب تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى وباشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى.

وقالت ازهار عبد العزيز مدير مركز اعلام الخارجة ان الندوة تاتى فى اطار رؤية مصر 2030 لتطوير القطاع الصحى والنهوض به من أجل صحة جيدة للمواطنين فى مصر .

واضافت ان الندوة حاضر فيها ا.د/ حسن عبداللطيف- نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب ود/ مؤمن معاذ - عضو مجلس الشيوخ واستشارى أمراض القلب .

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وأوضحت ان الندوة تناولت العديد من المحاور أهمها

*مفهوم الاستراتيجية وارتباطها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهمية التخطيط الاستراتيجي في الإستغلال الأمثل للموارد بما يحقق طموح وآمال المواطن

*شرح أهم محاور رؤية مصر ٢٠٣٠

*شرح أهداف ورؤية الدولة فى تطوير القطاع الصحى والنهوض به من أجل صحة جيدة للمواطنين فى مصر إضافة إلى مفهوم حوكمة القطاع الصحي

* المبادرات الرئاسية والاهتمام بصحة المواطن

* مبادرة ١٠٠ مليون صحة

* إتاحة العلاج لكافة المواطنين

* منظومة التأمين الصحى الشامل ومراحل تنفيذها

* انشاء كلية الطب بالوادى الجديد وسد العجز فى بعض التخصصات من الأطباء وأهمها الأورام والمخ والأعصاب وأمراض الدم

* تقديم مشروع فى مجلس الشيوخ للاستفادة من الموارد الاحيائية مثل النباتات الطبية المنتشرة فى الصحراء الغربية وكذلك سم العقرب واستخدام ذلك في الأغراض الطبية

*توفير الأجهزة فى المستشفيات والوحدات الصحية

* انشاء صندوق للطوارئ الصحية

وفى ختام الندوة تم التأكيد على أن طلبة كلية الطب فى الفرقة الأولى هم نواة وبذرة للنهوض بالمنظومة الصحية بالوادى الجديد من خلال التدريب فى مستشفى الخارجة التخصصى وأن إنشاء الكلية جاء بعد جهود مبذولة من اللواء محمد سالمان الزملوك محافظ الوادى الجديد والأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد من اجل خدمة مجتمع الوادي الجديد.

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