أخبار الرياضة | محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول.. عرض إماراتي لنجم الأهلي.. موقف شيكابالا النهائي من مباراة القمة

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تحقيق الأرقام المميزة بقميص الريدز في دوري أبطال أوروبا .

فجر الإعلامي كريم رمزي مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن سر استبعاد الحكم ابراهيم نور الدين من تحكيم القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز .

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي دخل "ثلاجة" المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني بعد أزمة المؤتمر الصحفي الأخيرة عقب لقاء البنك الأهلي.

يتوقع طارق جبريل عضو لجنة إدارة الزمالك، عدم سماع أي شيء حول إلغاء عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلا بعد مواجهة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري.