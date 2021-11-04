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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة | محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول.. عرض إماراتي لنجم الأهلي.. موقف شيكابالا النهائي من مباراة القمة

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

24 فى تاريخ ليفربول.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع الريدز.. شاهد

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تحقيق الأرقام المميزة بقميص الريدز في دوري أبطال أوروبا .

سر استبعاد إبراهيم نور الدين من تحكيم القمة بين الزمالك والأهلي .. تفاصيل

فجر الإعلامي كريم رمزي مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن سر استبعاد الحكم ابراهيم نور الدين من تحكيم القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز . 

عرض إماراتي لنجم الأهلي.. وكهربا دخل ثلاجة موسيماني.. تفاصيل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي دخل "ثلاجة" المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني بعد أزمة المؤتمر الصحفي الأخيرة عقب لقاء البنك الأهلي.

الزمالك يكشف موقف شيكابالا النهائي من مباراة القمة أمام الأهلي

يتوقع طارق جبريل عضو لجنة إدارة الزمالك، عدم سماع أي شيء حول إلغاء عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلا بعد مواجهة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري.

محمد صلاح ليفربول إبراهيم نور الدين الزمالك والاهلي كهربا موسيمانى شيكابالا

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