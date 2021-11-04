47 % نموًا بصادرات مصر من الألمونيوم لتصل 567 مليون دولار خلال 9 أشهر

سجلت صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته ارتفاعً بنسبة 47% خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري، لتصل لـ 567 مليون دولار مقابل 386 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، إلى ارتفاع صادرات الألمونيوم المصري بنسبة 27.5% خلال سبتمبر لتبلغ 65 مليون دولار في مقابل 51 مليون دولار.

وصدرت مصر “ألومنيوم ومصنوعاته” خلال 9 شهور لنحو 73 دولة منها 17 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت كلا من(جيبوتي-روسيا الاتحادية-ساحل العاج-كولومبيا-اتحاد ماليزيا ملايو سابقا-ملاوي -جنوب إفريقيا-هونج كونج-السنغال-الأرجنتين-سيراليون-بيرو-الكونغو برازفيل-تايلاند -الهند-جنوب السودان-أنجولا كابيندا-غينيا).



واستحوذت 7 دول على 73.8 % من إجمالي صادرات الألمونيوم المصري، يأتي على رأسها “إيطاليا” والتي تسيطر على 43.6% من إجمالي الصادرات بقيمة 247.485 مليون دولار، يليها في المرتبة الثانية” اسبانيا” مستحوذة على 6.8% بما قيمته 38.807 مليون دولار، ثم “ألمانيا الاتحادية” بنحو % بما قيمته 30.807 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من ألومنيوم ومصنوعاته خلال 9 أشهر إلى “المغرب” نحو 30.087 مليون دولار، وإلى “الولايات المتحدة الأمريكية” نحو 29.500 مليون دولار، وإلى “ليبيا” نحو 28.109 مليون دولار.

وجاءت”فرنسا” في المرتبة السابعة بقائمة أكبر مستوردي الألمونيوم المصري بنحو14.912 مليون دولار، تليها “الصين الشعبية” بنحو14.550 مليون دولار، وسجلت إلى “تركيا” نحو12.064 مليون دولار، والى “السودان ” نحو 11.473 مليون دولار