عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

47 % نموًا بصادرات مصر من الألمونيوم لتصل 567 مليون دولار خلال 9 أشهر

صدى البلد

سجلت صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته ارتفاعً بنسبة 47% خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري، لتصل لـ 567 مليون دولار مقابل 386  مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية الذي حصل “ صدى البلد ”   على نسخة منه، إلى ارتفاع صادرات الألمونيوم المصري بنسبة 27.5% خلال سبتمبر لتبلغ 65 مليون دولار في مقابل 51 مليون دولار.

وصدرت مصر “ألومنيوم ومصنوعاته” خلال 9 شهور لنحو 73 دولة منها 17 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت كلا من(جيبوتي-روسيا الاتحادية-ساحل العاج-كولومبيا-اتحاد ماليزيا ملايو سابقا-ملاوي -جنوب إفريقيا-هونج كونج-السنغال-الأرجنتين-سيراليون-بيرو-الكونغو برازفيل-تايلاند -الهند-جنوب السودان-أنجولا كابيندا-غينيا).

توقعات بخروج الصين من المنافسة بقطاع الغزل والملابس

ضخ كميات كبيرة يوميا.. التموين : صرف 20 %‏ من السلع التموينية


واستحوذت 7 دول على 73.8 % من إجمالي صادرات الألمونيوم المصري،  يأتي على رأسها “إيطاليا” والتي تسيطر على 43.6% من إجمالي الصادرات بقيمة 247.485 مليون دولار، يليها في المرتبة الثانية” اسبانيا” مستحوذة على 6.8% بما قيمته 38.807 مليون دولار، ثم “ألمانيا الاتحادية” بنحو % بما قيمته 30.807 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من ألومنيوم ومصنوعاته خلال 9 أشهر إلى “المغرب” نحو 30.087 مليون دولار، وإلى “الولايات المتحدة الأمريكية” نحو 29.500 مليون دولار،  وإلى “ليبيا” نحو 28.109 مليون دولار.

وجاءت”فرنسا” في المرتبة السابعة بقائمة أكبر مستوردي الألمونيوم المصري بنحو14.912 مليون دولار، تليها “الصين الشعبية” بنحو14.550 مليون دولار، وسجلت إلى “تركيا” نحو12.064 مليون دولار، والى “السودان ” نحو 11.473 مليون دولار

الصادرات الصين صدرت مصر الصناعات المعدنية المجلس التصديري لمواد البناء المجلس التصديرى مواد البناء

ترشيحاتنا

سلسلة بلا خسارة.. ليفربول يعادل رقم الزمالك فى سلسلة اللاهزيمة

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هذا العمل يزيد النعم ويدفع النقم .. احرص عليه

الدوري المصري.. باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام المقاصة

شيلونجو ونجيب يقودان تشكيل الإسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى

بعد فرض ضرائب عليها| هل تتجه الدولة لتقنين السناتر التعليمية والدروس الخصوصية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

هيئة الدواء توجه نداءا عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم | تفاصيل

رابطة الأندية تحدد 3 محظورات في قمة الأهلي والزمالك بعد قرار الحضور الجماهيري

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد بشأن المعاشات

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ