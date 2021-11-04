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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العالم يشارك الإمارات الاحتفال بـ يوم العلم.. دعم دولي لطلب استضافة مؤتمر المناخ 2023 في أبوظبي.. وداعش خراسان امتحان طالبان الأصعب.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

صحف الإمارات
صحف الإمارات

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها باحتفال الإمارات بـ يوم العلم، وسلطت الصحف الضوء على إعلان الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ عن دعمها لطلب الإمارات استضافة الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP28/ لعام 2023، وتناولت الصحف الوضع في أفغانستان والتهديد الذي يمثله تنظيم داعش لحركة طالبان وللشعب الأفغاني ولدول الجوار والعالم.

طموح الإمارات في عام الخمسين يعانق المئوية

فتحت عنوان "العلَم.. اتحاد ومسيرة"، قالت صحيفة "الاتحاد" إنه "في يوم العلَم هذا العام، العالم شاركنا احتفالنا.. رفعنا العلم من قلب «إكسبو» التجمع الثقافي الدولي الأكبر، لنروي أمام أكثر من 190 دولة قصة نشأة اتحادنا ومسيرة إنجازات امتدت خمسين عاماً، وبطموح يعانق المئوية بعزيمة واقتدار".

وأضافت "في يوبيلنا الذهبي نرسّخ قيماً إنسانية قام عليها الاتحاد، أساسها العطاء والتسامح، ونُرسي نموذجاً تنموياً فريداً في المنطقة والعالم، ونشارك البشرية جهودها لاستثمار الفرص، ومواجهة التحديات وبناء المستقبل".

وتابعت "في هذا اليوم نستذكر تضحيات المؤسسين الأوائل بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ورفع العلم إيذاناً بإعلان الاتحاد، وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة التي أضحت منارة في الأخوّة الإنسانية ورمزاً للتعايش، وتصدرت مؤشرات عالمية في البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات، وحجزت لها مكاناً بين الدول المتقدمة بالدخول إلى عالم الفضاء والطاقة النووية السلمية، وهي الآن حلم الشباب العربي لأنها من أفضل الدول للعيش والعمل والاستقرار".

دعم عالمي لطلب الإمارات استضافة COP28

من ناحية أخرى وتحت عنوان "ثقة متجددة بالإمارات".. قالت صحيفة "البيان" إن إعلان الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ عن دعمها لطلب الإمارات استضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP28/ لعام 2023، يتجاوز تبني مبدأ المداورة في استضافة المناسبات الدولية، وبالتأكيد يقفز تماماً على المجاملة في موضوع لا يحتملها. هذا الموقف الدولي يستند حصراً على الثقة الكاملة بإمكانيات الإمارات وقدرتها على تحويل التعهّد إلى نجاح.

ولفتت إلى أن هذه الدول تعرف تماماً أن سجل الإمارات حافل بالعمل المناخي على مدى 30 عاماً، وقد تكلّل هذا العمل الدؤوب مؤخّراً بالإعلان عن مبادرة استراتيجية هدفها تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وكما قالت الإمارات في كلمتها أمام قمة المناخ المنعقدة حالياً في غلاسكو، فإن تركيزها سينصب على إبرام الشراكات، وابتكار التقنيات والحلول لبناء واقع صحي أكثر استدامة لأجيال الحاضر والمستقبل في الإمارات، وللبشرية في جميع أنحاء العالم.

وذكرت أن الإمارات وهي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها، تجسّد رؤيتها وقناعتها بأن الشراكة هي سر النجاح والتقدم، وهي الركيزة الأساسية في إيجاد حلول عملية فعّالة للتحديات العالمية وفي مقدّمها حماية البيئة من التغيّر المناخي، وهي في إطار حرصها على إيجاد طرق عملية لتعزيز الحراك المناخي، تسعى إلى تحليل أعمق للمخاطر المستقبلية المرتبطة بتغيّر المناخ، وتبنّي مفهوم العمل الاستباقي للحد من تداعيات تغيّر المناخ.

وبهذا المعنى فإن الإمارات تريد لمؤتمر COP28 أن يركّز على إيجاد حلول ملموسة تحد من الأخطار المتأتّية من التغيّر المناخي.

وأكدت "البيان" في ختام افتتاحيتها إنه من دون شك، فإن الإمارات تتعامل مع هذا التحدي الكبير بكل مسؤولية وتصميم، وبثقة لا تتزعزع تعكس قدرتها على تقديم الدعم للمجتمع الدولي في هذا المجال، ووضع خطة عمل إيجابية للعمل المناخي ترتكز على سجلها المتميّز في هذا المجال، الأمر الذي يؤهلها لإنشاء منظومة صحيحة تقود إلى تبني حلول ملموسة لتحديات التغير المناخي، ما يفضي إلى نتائج إيجابية ملموسة لصالح عالم أقل قلقاً من تغيّر المناخ.

داعش خراسان خارج السيطرة

من جانب آخر وتحت عنوان "داعش - خراسان.. خطر داهم" .. قالت صحيفة "الخليج": لا يكفي أن تعلن حركة طالبان أن تصبح «داعش - خراسان» بعد قليل «مجرد ذكرى». هذا كلام فيه تبسيط للتهديد الذي تمثله «داعش» لطالبان بالذات وللشعب الأفغاني، ولدول الجوار والعالم، إذا ما اشتد ساعدها، وأصبحت قوة خارجة على السيطرة.. صحيح أن طالبان كسبت الحرب، واستولت على السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية والأطلسية من أفغانستان في منتصف شهر أغسطس الماضي، لكن الصحيح أيضاً أن طالبان تواجه تحدياً لسلطتها، وامتحاناً عليها كسبه أيضاً في معركتها ضد «داعش»، وعليها أن تحسم أمرها، وتقرر أنها جدية في كسب هذه الحرب، لأنه يتعلق بوجودها أساساً، ثم بمصداقيتها تجاه العالم الذي تحاول الحصول على تأييده في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجهها، وخصوصاً الدعم الاقتصادي والمالي والصحي كي تتمكن من مواجهة آفة الفقر والجوع التي تهدد الشعب الأفغاني.

وأشارت إلى أن الهجوم على المستشفى العسكري في كابول، أمس الأول، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 25 شخصاً، من بينهم القائد العسكري «الطالباني» حمدالله مخلص، وإصابة أكثر من 50 آخرين، كشف عن هشاشة الوضع الأمني في كابول والمناطق الأخرى، بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مساجد ومدارس وأسواقاً شعبية ودوريات عسكرية، ومدنيين على طريق المطار، منذ سيطرة طالبان على الوضع، ما يعني أن «داعش» لديها القدرة على شن هجمات دموية في أكثر من مكان تأكيداً لقوتها، وفي تحدٍ واضح لسلطة طالبان؛ إذ تمكن عناصر «داعش» من التسلل إلى داخل المستشفى واقتحام أجنحته والاشتباك مع الحرس وتفجير أحزمة ناسفة داخله.

ولفتت إلى أن لحركة طالبان مصلحة مباشرة في المبادرة إلى مواجهة ««داعش» - خراسان»، وعدم التقليل من خطرها، ولها مصلحة أيضاً في التعاون مع القوى الإقليمية والدولية للاتفاق على صيغة تعاون للمواجهة المشتركة، كي تنال تعاوناً واعترافاً دولياً، وتثبت جدارتها في الاستجابة للمخاوف الدولية المتعلقة بخطر هذا التنظيم، وتحتل مكانة الشريك الموثوق في هذه الحرب.

وأضافت: من الواضح أن طالبان وحدها لن تتمكن من هزيمة «داعش - خراسان» التي تمكنت من ترسيخ قواعد وخلايا عسكرية لها في العديد من الأقاليم وصولاً إلى العاصمة كابول، وهو ما أكده كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية بقوله «الجماعات الإرهابية الأجنبية داخل أفغانستان تتاح لها الفرصة لإعادة التشكيل والتخطيط في فضاء يصعب علينا جمع المعلومات منه والعمل ضدها مباشرة»، في حين أشار وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية في شهادة له أمام الكونجرس إلى أن «الانسحاب الأمريكي قلل من القدرة على جمع المعلومات من داخل أفغانستان والتصرف على أساسها»، وهي المخاوف نفسها التي أبدتها روسيا والصين إزاء ما يمكن أن تشكله «داعش» من خطر على دول وسط آسيا والمناطق الصينية المحاذية لأفغانستان.

وقالت "الخليج" في ختام افتتاحيتها إن طالبان أمام خيارات محددة، والتعاون مع العالم لمواجهة الإرهاب يشكل نقطة تحول. 

الامارات يوم العلم داعش أفغانستان طالبان المناخ

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