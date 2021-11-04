بشير عبد الفتاح: العاصمة الإدارية نقلة نوعية لمصر على كافة المستويات

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب الصحفي والباحث السياسي، إنه ليس بهين على أى دولة أن تقوم بتغيير عاصمتها أو تنتقل من عاصمة إلى عاصمة جديدة، لأنه يوجد بها تعقيدات إدارية ولوجستية كبيرة للغاية، مشيرا إلى أنه حينما تقدم مصر على تلك الفكرة معناها أنها بصدد الجمهورية الثانية بالفعل.

وأضاف بشير عبد الفتاح، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن معنى الجمهورية الجديدة هي وجود تغير شامل فى إدارة الدولة المصرية، موضحا أنها خطوة جبارة من خلال العاصمة الجديدة.

وتابع أن العاصمة الإدارية هي عاصمة زكية تتخطي حدود العشوائيات والأمور التقليدية فى إدارة الدولة، لافتا إلى أنها تعتبر مرحلة جديدة من الإعمار، كما انها ستنقل مصر على طريق التنمية والاستثمار، لانها تقدم تسهيلات كبيرة جديدة.

وأشار إلى أنه حينما يتم الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وإطلاق بعض العمليات الإدارية، سيلمس المواطن هذا المشروع الضخم والجبار، متابعا أن القاهرة الأن تكدست بشكل كبير جدا، ولكن أن تنشئ عاصمة جديدة هذا هو التحدي الأكبر، حيث أنها ستشكل نقلة نوعية لمصر على كافة المستويات.