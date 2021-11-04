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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لشهادة كورونا.. طريقة التسجيل بتطبيق Egypt Health Passport.. صور

تطبيق شهادة تلقي
تطبيق شهادة تلقي لقاح فيروس كورونا

أعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق تطبيق جواز السفر الصحي "Egypt Health Passport" على الهواتف، لإصدار شهادات تلقي لقاح كورونا إلكترونيًا.

وأوضح المصدر، في تصريحات لصدي البلد، أن التطبيق يقدم خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصلا على جرعتين من اللقاح.

وأضاف أنه سيتم تحميل التطبيق عبر الهواتف، التي تعمل بنظام الاندرويد و ios.

بالإضافة إلى ان التطبيق يتيح دفع رسوم لاستخراج الشهادة المقررة، 100 جنيه، عن طريق التحصيل الإلكتروني، الفيزا والمحافظ الإلكترونية.

وأضاف المصدر، ان التطبيق به خاصية "promote mode"، والتي تتيح معرفة الحاصلين على اللقاح في أي تجمع من التجمعات، أو داخل أي منشأة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، لينك تحميل تطبيق Egypt Health Passport ، للهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد من خلال الرابط التالي:-

https://play.google.com/store/apps/details?id=get.pid.egypt.health.passport


بالإضافة إلى لينك تحميل تطبيق Egypt Health Passport ، للهواتف التي تعمل بنظام ios، الأيفون، من خلال الرابط التالي:-

https://apps.apple.com/eg/app/egypt-health-passport/id1576307186

 

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

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