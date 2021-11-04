محافظ الأقصر يهنئ المواطنين بالعيد القومي للمحافظة

تقدم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يحتفل به في الرابع من نوفمبر من كل عام والذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون"، مشيرا إلى أن العيد القومي للمحافظة هذا العام يأتي متزامنا مع تنظيم الاحتفالية العالمية المرتقبة الخاصة بإعادة إحياء طريق الكباش الذي سيحول الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم.



وأكد محافظ الأقصر أن الاحتفالية ستكون ترويجاً سياحياً عالمياً للأقصر وستعزز من مكانتها كأحد أهم المدن الأثرية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر شهدت تنفيذ مشروعات وأعمال تطوير شاملة وضخمة خلال الفترة الماضية أبرزها مشروع تطوير الكورنيش العلوي والسفلي وإنشاء النصب التذكاري وتطوير الممشى وإنشاء حديقة للطفل ومشروع إنشاء مرسى سياحي جديد ومرسى معدية الأهالي بالأقصر وشراء عدد 2 عبارة نهرية جديدة من خلال هيئة قناة السويس، ومشروع إعادة إنارة جبل البر الغربي بالقرنة وإنشاء كوبري زجاجي علي النيل أمام معبد الأقصر بالإضافة إلى أعمال تطوير الميادين والمحيط الحيوي للمطار والمعابد وتجميل الشوارع والطرق وتطبيق الهوية البصرية وطلاء واجهات أكثر من 2000 منزل وعقار باللون الموحد وتجميل الأقصر بشكل يليق بتاريخها وحضارتها العريقة.



وتأتي تلك الأعمال جنبا إلى جنب لأعمال الإنشاء والتطوير الحاصلة على مستوى مراكز المحافظة بالكامل من خدمات ومرافق ( الصرف الصحي ـ مياه الشرب ـ الكهرباء ـ الرصف ـ الإسكان ـ الري ـ إنشاء وتجديد المدارس لتقليل كثافة الفصول)، وذلك إلى جانب تنفيذ المشروع القومي تطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت، لتغيير حياة 600 ألف نسمة تقريبا بالمركزين اللذان يمثلان أكثر من ثلث مساحة المحافظة، بعدد 318 مشروعات خدمية واجتماعية واقتصادية مختلفة.