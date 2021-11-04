عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. ضبط أسلحة وكريستال ومروجي مخدرات خلال حملة أمنية

العراق
العراق

أعلنت عمليات بغداد فى العراق اليوم الخميس، القبض على 19 متهم بينهم منتحل صفة طبيب من قبل المفارز المشتركة لقيادة العمليات.

وذكر إعلام عمليات بغداد وفق السومرية نيوز، إن "المفارز المشتركة التابعة لقيادة العمليات تمكنت وخلال الـ72 ساعة الماضية من اعتقال 19 متهما بينهم منتحل صفة طبيب، ومروجين ومتعاطين للمواد المخدرة، فيما تم مصادرة (21) مسدس، وأربعة بنادق مختلفة الأنواع مع (563) إطلاقة عتاد و(283) غرام من مادة الكريستال، و(102) حبة مخدرة، و(10) أجهزة لتعاطي المخدرات، بالإضافة الى اتلاف كمية من الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية".

وأضافت عمليات بغداد إنه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

ترشيحاتنا

مدبولي:رئاسة مصر للكوميسا يعكس إيمانها بتعزيز العمل الجماعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي

لشهادة كورونا.. طريقة التسجيل بتطبيق Egypt Health Passport.. صور

لم تصدق ماذا فعل.. عامل بناء يكسب 143 مليون دولار من اليانصيب

رحيل طلعت يوسف .. يحيى الكومي يعلن مدرب الإسماعيلي الجديد

الكويت.. الكشف عن نوايا الحكومة في حال تحقيق صفر إصابات كورونا

أغبى خط في مصر.. القصة الكاملة لسقوط مُحتجز الرهائن بالفيوم بـ"لايف" على الفيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

اللقطات الأولى لتحرير رهائن الفيوم من يد مسجل خطر.. فيديو

أغبى خط في مصر.. القصة الكاملة لسقوط مُحتجز الرهائن بالفيوم بـ"لايف" على الفيسبوك

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

كيف أعرف أن الله يرضى عني؟.. 3 أمور شرعية اعرفها

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 4 - 11-2021

واقعة اغتصاب طفلة بالإسكندرية.. والد الضحية باكيا: نفسي أعذبهم قبل إعدامهم.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ