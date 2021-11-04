العراق.. ضبط أسلحة وكريستال ومروجي مخدرات خلال حملة أمنية

أعلنت عمليات بغداد فى العراق اليوم الخميس، القبض على 19 متهم بينهم منتحل صفة طبيب من قبل المفارز المشتركة لقيادة العمليات.

وذكر إعلام عمليات بغداد وفق السومرية نيوز، إن "المفارز المشتركة التابعة لقيادة العمليات تمكنت وخلال الـ72 ساعة الماضية من اعتقال 19 متهما بينهم منتحل صفة طبيب، ومروجين ومتعاطين للمواد المخدرة، فيما تم مصادرة (21) مسدس، وأربعة بنادق مختلفة الأنواع مع (563) إطلاقة عتاد و(283) غرام من مادة الكريستال، و(102) حبة مخدرة، و(10) أجهزة لتعاطي المخدرات، بالإضافة الى اتلاف كمية من الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية".

وأضافت عمليات بغداد إنه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".