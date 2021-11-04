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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثالث.. لجنة من الصحة تواصل التفتيش على الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تواصل لليوم الثالث على التوالى  لجنة صحية مكونة من 16 عضوا من وزارة الصحة والسكان بالقاهرة تفتيشها بمدينة الغردقة ، داخل الفنادق السياحية والمنتجعات، واخذ إجراء غلق الفندق في حالة رصد أي مخالفة صحية بداخله .

ومن المقرر أن تستمر أعمال تلك اللجنة  فترة 20 يوما في مدينة الغردقة حيث كلفت بصلاحيات  غلق الفندق فورا في حالة وجود مخالفات، وسوف تستهدف المطابخ والتأكيد علي الإجراءات الاحترازية، وكذلك أخذ عينات من المياه والأطعمه المختلفة .

 وقالت مصادر إن اللجنة سوف تجري تفتيشا علي جميع العاملين داخل الفنادق،  والتأكد من اتخاذهم الاجراءات الاحترازية داخل الفندق واثناء مزارلة عملهم ، وطريقة تنظيف الترابيزات وتفتيش على المخازن والمطبخ والتلاجات.

 كانت أصدرت وزارة السياحة والآثار قراراً بالغلق الإداري لأحد الفنادق الكائنة بمحافظة البحر الأحمر وذلك لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مما يؤثر على سلامة النزلاء به، ويعمل على الإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به.

من جانبه، أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والانشطة السياحية، إلى أنه تم أيضا وقف مدير الفندق وسحب ترخيصه، بالإضافة إلى منع استقبال الفندق للزائرين لحين توفيق أوضاعه وتلافي كافة الملاحظات الصحية للفندق والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الموضوعة في هذا الشأن.

الغردقة وزارة الصحة والسكان السياحة وزارة الصحة وزير السياحة الإجراءات الاحترازية وزارة السياحة مدينة الغردقة

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