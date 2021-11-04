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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على "شريك التوصيل" لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT

صدى البلد

أعلنت شركة مرسول مصر، الرائدة في مجال تقديم خدمات التوصيل عند الطلب Delivery On-Demand، عن مشاركتها للمرة الأولى بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT في دورته الخامسة والعشرين التي تقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.


وترعى مرسول المعرض في دورة اليوبيل الفضي، باعتبارها "شريك التوصيل الرسمي" للمعرض، كما تشارك الشركة بجناح لها داخل معرض Connecta الذي يقام لأول مرة داخل معرض Cairo ICT.


ويشهد المعرض حضور المهندس أيمن السند، رائد الأعمال السعودي ومؤسس تطبيق مرسول، الذي سيقوم بإجراء مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع الشركاء داخل مصر، وذلك ضمن خطة التوسعات التي تجريها مرسول حاليا داخل مصر والمنطقة العربية.


وأعرب محمد مجدي مدير تسويق مرسول مصر، عن سعادته بتواجد الشركة داخل المعرض الأبرز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن فكرة تطبيق مرسول قائمة على تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطنين وهو ما يتوافق مع رؤية المعرض أيضا.


وقال مجدي: "شركة مرسول لديها العديد من المحاور ضمن خطتها التوسعية داخل مصر، فعلى مدار العامين الماضيين منذ دخولنا السوق المصري نجحنا في الوصول إلى 1.6 مليون مستخدم للتطبيق، مع وجود 130 ألف مقدم خدمة توصيل يعملون عبر مرسول، بجانب التواجد داخل 10 مدن مصرية، ونسعى لمضاعفة تلك الأرقام خلال الفترة المقبلة".


وأضاف أن المشاركة بالمعرض هذا العام تندرج تحت السياسة الترويجية التي تتبعها الشركة مؤخرا بالتواجد داخل المحافل الهامة، للتأكيد على ريادة تطبيق مرسول باعتباره الاختيار الأمثل لعمليات التوصيل داخل مصر".


وحول الأنشطة التي ستقوم بها الشركة داخل المعرض، قال مجدي: "تطبيق مرسول هو شريك التوصيل الرسمي للمعرض، لذلك نقوم بإتاحة عرض توصيل الطلبات مجانا لكل زوار المعرض، حيث قمنا بالاتفاق مع جميع المطاعم والكافيهات المتواجدة داخل المعرض لكي نقدم للزوار فرصة الدخول على تطبيق مرسول واختيار أحد المطاعم المتواجدة داخل ساحة المعرض وسوف يتم توصيل الأوردر مجانا لأي مكان يتواجد فيه المستخدم داخل قاعات المعرض، بين أطراف المنظومة اعتمادًا على نموذج التوصيل المباشر من نقطة إلى نقطة أخرى ويقوم خلالها مقدم خدمة التوصيل بالاتفاق مع العميل على التفاصيل كافةً، ويتمُّ ذلك حاليًّا داخل 10 مدن مصرية (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنصورة، الزقازيق، بنها، طنطا، الغردقة)، مع وجود خطة مستقبلية للتوسع في محافظات مصرية أخرى.


وتعتمد «مرسول» في علاقتها مع مقدمي خدمات التوصيل على مبدأ الشراكة والاستفادة المتبادلة والمرونة في أداء العمل، حيث يستطيع المندوب تحديد قيمة التوصيل وفقًا لرؤيته دون أي إجبار من أحد، في حين تحصل «مرسول» على أرباحها من خلال إضافة جزء من قيمة عملية التوصيل، مع إتاحة برامج ولاء متميزة لضمان تحقيق المندوب أقصى ربحية ممكنة.


وتركّز «مرسول» حاليًّا على التوسع في خدمات توصيل الطلبات من المتاجر إلى العملاء؛ حيث تستهدف الشركة مضاعفة عدد المتاجر المتعاقدة مع «مرسول»؛ لإتاحة خدمات التوصيل مع مَنْحِ المزيد من التنوع للعملاء.


وتعتزم الشركة التوسع في خدمات الدعم الفني لضمان حصول العملاء على أفضل خدمة ممكنة، بجانب الاستثمار في إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني قريبًا، بجانب الدفع النقدي عند الاستلام.

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