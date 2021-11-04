عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"سلامة الغذاء" بشعبة المستوردين تؤكد توافر السلع الاستراتيجية ولا داعي للهلع

صدى البلد

دعت الحكومة الصينية، الاثنين، مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية والحاجيات الضرورية استعدادا لحالة طوارئ، لم تحددها.

وأثار توجيه وزارة التجارة الصينية، بعض القلق على وسائل التواصل الاجتماعي من أنه ربما يكون ناجما عن التوترات المتصاعدة مع تايوان، فيما رجح آخرون أن يكون ناجما عن تفشي جديد لفيروس كورونا والأمطار الغزيرة غير المعتادة، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات.

 

من جانبه، أكد خالد سعيد نور الدين، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، توافر السلع الاستراتيجية والغذائية بالسوق المصري، مشيرا إلى أن هناك مخزون آمن ولا داعي للهلع، من الهواجس بسبب وجود أزمة الصين؛ التي قد تتسبب في نقص معروض السلع. 

 

وأوضح خالد نور الدين، أن الأسواق قد تشهد ارتفاعا في أسعار السلع الفترة المقبلة، نتيجة للعديد من الأسباب أبرزها ارتفاع أسعار الخامات ومنتجات الإنتاج، وصعود التضخم عالميًا ومحليًا، فضلا عن زيادة أسعار الشحن.

 

قال رئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تواصل دائم من قبل مجلس إدارة الشعبة، مع المسؤولين، بدعم المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لتأكيد ضرورة وجود كافة السلع الاستراتيجية والغذائية بالسوق.

الاتحاد العام للغرف التجارية فيروس كورونا الحكومة الصينية شعبة المستوردين وزارة التجارة الصينية

ترشيحاتنا

شعراوي:دورات الـ (TOT) بمركز سقارة ساهمت في افراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة

250 شركة عالمية من 20 دولة تشارك بمعرض ومؤتمر النقل الذكي TransMEA2021

غدا.. قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة لمدة 8 ساعات

"دراسة تُثبت حقيقة فعاليته".. أستاذ مناعة: لقاح كورونا أقوى 5 مرات من مناعتنا

مجلس حلبية خارج المشهد .. كل ما تريد معرفته عن انتخابات النادى المصري

تكريم «بيج رامي» في احتفالات العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

لو المتهم مريض نفسي.. تعرف على عقوبة القتل العمد والتمثيل بالجثة وفقا للقانون

القوى العاملة:  توفير  2579 فرصة عمل برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه

أغبى خط في مصر.. القصة الكاملة لسقوط مُحتجز الرهائن بالفيوم بـ"لايف" على الفيسبوك

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

الأرصاد تحذر من نشاط الشبورة على الطرق..والطقس غدا مستقر

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

واقعة اغتصاب طفلة بالإسكندرية.. والد الضحية باكيا: نفسي أعذبهم قبل إعدامهم.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

اﻟﻤﺰﻳﺪ