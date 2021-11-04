"سلامة الغذاء" بشعبة المستوردين تؤكد توافر السلع الاستراتيجية ولا داعي للهلع

دعت الحكومة الصينية، الاثنين، مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية والحاجيات الضرورية استعدادا لحالة طوارئ، لم تحددها.

وأثار توجيه وزارة التجارة الصينية، بعض القلق على وسائل التواصل الاجتماعي من أنه ربما يكون ناجما عن التوترات المتصاعدة مع تايوان، فيما رجح آخرون أن يكون ناجما عن تفشي جديد لفيروس كورونا والأمطار الغزيرة غير المعتادة، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات.

من جانبه، أكد خالد سعيد نور الدين، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، توافر السلع الاستراتيجية والغذائية بالسوق المصري، مشيرا إلى أن هناك مخزون آمن ولا داعي للهلع، من الهواجس بسبب وجود أزمة الصين؛ التي قد تتسبب في نقص معروض السلع.

وأوضح خالد نور الدين، أن الأسواق قد تشهد ارتفاعا في أسعار السلع الفترة المقبلة، نتيجة للعديد من الأسباب أبرزها ارتفاع أسعار الخامات ومنتجات الإنتاج، وصعود التضخم عالميًا ومحليًا، فضلا عن زيادة أسعار الشحن.

قال رئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تواصل دائم من قبل مجلس إدارة الشعبة، مع المسؤولين، بدعم المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لتأكيد ضرورة وجود كافة السلع الاستراتيجية والغذائية بالسوق.