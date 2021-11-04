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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

39 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد السرطانية مجانا 

مستشفى الكبد المصرى
مستشفى الكبد المصرى بشربين

أعلنت جمعية رعاية مرضي الكبد المصري بشربين بمحافظة الدقهلية توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضي الكبد وفروعها ومستشفى الكبد المصري بشربين ، علي 3308 مريضا ، واجراء 439 حالة منظار ، وعمل 260 اشعه فيبروسكان ، واجراء 831 حاله اشعه موجات صوتية ، وعمل 55 حاله اشعة X RAY وإجراء 387 حالة أشعة مقطعية مجانا لغير القادرين خلال شهر أكتوبر 2021 .

وأكد  الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية ومستشفى الكبد المصري بشربين إجراء 39 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد و 79 عملية جراحيه متنوعة بينها 48 جراحة استئصال مرارة بالمنظار و16 جراحات للسمنة المفرطة "تدبيس معدة وجراحة استئصال ورم بالمعدة و3 جراحات فتق و3 جراحات استئصال ورم بالكبد وجراحه استئصال زائدة دودية وجراحة استئصال طحال و جراحتان استئصال ورم بالقولون و3 جراحة اصلاح فتق إربي وجراحة استئصال وحمة من الكبد.

أضاف أنه تم إجراء 1416 تحليلا طبيا  وتقديم تطعيم فيروس 1602 بي وتقديم علاج متنوع لـ 898 مريضا من غير القادرين.

محافظة الدقهلية الكشف الطبي عملية جراحية استئصال طحال استئصال ورم بالدقهلية بمحافظة الدقهلية

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