عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"هموت من غيرها".. رامي صبري يعلن موعد صدور أغنيته القادمة

صدى البلد

نشر الفنان رامي صبري، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وعلق رامي صبري، قائلا: "صباح الفل . هموت من غيرها أغنية جديدة قريبا جدا علي جميع منصات عالمنا العربي  #رامي_صبري".
 


وكان شوق الفنان رامي صبري المتابعين لصدور أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم “هموت من غيرها”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشر رامي صبري صورة سيلفي له، وعلق عليها كاتبًا: “هموت من غيرها، قريبا”.

 

ووجه الفنان رامي صبري، رسالة إلى المغني المغربي العالمي "ريد وان" ونعمان بلعياشي"، بعد تقديمهما مع النجم محمد رمضان أغنية "جو البنات"، الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وكتب رامي صبري عبر حسابه علي موقع انستجرام: " ريد وان  نرحب بك في بلدك التاني مصر وبالتحديد علي مسرح مهرجان الجونة. . لأنك فنان كبير ونفتخر بك كفنان عربي مغربي عالمي". 
 

وتابع "نعتذر عن عدم تقديمك بالشكل الصحيح في حفل مهرجان الجونة اكيد ما كان بالقصد .. نورت مصر انت وكل الفنانين اللي حضرو معاك . الفنانة والصديقة مهيرة عبد العزيز والفنان الموهوب نعمان بلعياشي شرفتورنا". 

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة الفنان رامي صبري رامي صبري أغنية المغرب مهرجان

ترشيحاتنا

لاحتمالية انهيار سد النهضة| خطة عاجلة من القاهرة للتعامل مع أسوأ السيناريوهات

هل يجوز التسبيح أثناء مشاهدتي للتليفزيون؟.. علي جمعة يجيب

شعراوي:دورات الـ (TOT) بمركز سقارة ساهمت في افراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة

250 شركة عالمية من 20 دولة تشارك بمعرض ومؤتمر النقل الذكي TransMEA2021

غدا.. قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة لمدة 8 ساعات

"دراسة تُثبت حقيقة فعاليته".. أستاذ مناعة: لقاح كورونا أقوى 5 مرات من مناعتنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

لو المتهم مريض نفسي.. تعرف على عقوبة القتل العمد والتمثيل بالجثة وفقا للقانون

القوى العاملة:  توفير  2579 فرصة عمل برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه

أغبى خط في مصر.. القصة الكاملة لسقوط مُحتجز الرهائن بالفيوم بـ"لايف" على الفيسبوك

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

الأرصاد تحذر من نشاط الشبورة على الطرق..والطقس غدا مستقر

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

اﻟﻤﺰﻳﺪ