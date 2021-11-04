مجلس حلبية خارج المشهد .. كل ما تريد معرفته عن انتخابات النادى المصري

اختتمت لجنة تلقي طلبات الترشيح في انتخابات مجلس إدارة النادي المصري المقرر اجراءها 24 ديسمبر المقبل، أعمالها وذلك بعد تلقيها أمس طلبات ترشيح 13 عضوًا على كافة المناصب وبذلك يصبح عدد المرشحين على كافة المناصب 28 مرشحًا وذلك على النحو التالي:-

منصب رئيس مجلس الإدارة : محمد عبد المجيد أبو طالب ومعتز عوض عوض مشكاك .

منصب نائب رئيس مجلس الإدارة: المهندس محمد إبراهيم السيد سلامة ومحمد عبده حامد المحروقي ومرسي عبده محمود سرحان.

وفي منصب أمين الصندوق، إبراهيم علي محمد هلال.

وعلى منصب العضوية فوق السن : أحمد الحسيني فهمي شحاته وأسامة محمود مصطفى محمد وتامر السعيد محمد صبحي وحنان محمد سليمان الألفي وصالح محمد رسمي وطارق عبد الرازق غانم وعبده عبد الحليم إبراهيم وعماد الدين محمد أحمد حسن يوسف وعماد عبده التابعي والمهندس علي إبراهيم محمد هلال وعلي فكري علي المناوي ومحمد محمد صالح مانع، وشهرته "حمادة مناع" ومحمد محمد محمد سعد ومحمد مصطفى السيد الجمل ووائل رمضان السيد بدوي.

منصب العضوية تحت السن : أحمد السيد محمد عوض الطحان وإسلام إبراهيم مصطفى عطية وعبد الرحمن السيد عبد الرحمن أبو النجا ومحمد ناجي حلمي محمود عاشور وميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير وهشام محمد السيد معوض حسين ووليد علي إبراهيم محمد سالم.



وشهد التقدم لخوض انتخابات المصري مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن قرر مجلس الإدارة الحالى بالكامل بقيادة سمير حلبية عدم خوض الانتخابات المقبلة للنادى البورسعيدى .