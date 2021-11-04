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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاستعانة بـ "بى إن سبورت".. مفاجأة جديدة من يحيى الكومي فى الإسماعيلى

يحيى الكومي رئيس
يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي

أكد المهندس يحيى الكومي رئيس النادي  الإسماعيلي، أنه يسعى خلال الفترة المقبلة لجلب عقد رعاية كبير للنادي، حتى يستطيع الصرف على الفريق الأول لكرة القدم.

وقال يحيى الكومي في تصريحات لصدي البلد: ”عقد الرعاية الحالي للإسماعيلي مبلغ زهيد للغاية، مقارنة بما يحصل النادي الأهلي المقدر بـ 250 مليون جنيه في الموسم والزمالك الذي يحصل على 150 مليون جنيه”.

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وأضاف: "يجب على رابطة الأندية المحترفة أن تحصل على عقود الرعاية من الشركة الراعية وتقوم بتوزيعها على الأندية بنسب متقاربة مثلما يحدث في الدوري الإنجليزي".

مفاجأة الكومي:

وتابع الكومي: "هدفي خلال الفترة المقبلة، جلب إحدى الشركات الراعية في الخليج، تحصل على راعية ستاد الإسماعيلي، مثلما فعلت شركة طيران الإمارات مع ملعب أرسنال، حيث تدفع للنادي اللندني 350 مليون جنيه استرليني في 4 سنوات".

وأشار: "ناصر الخليفي “رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومالك شبكة بي إن سبورت الرياضية” ارتبط معه بعلاقة صداقة، وسوف أتواصل معه خلال الساعات المقبلة، للاتفاق على عقد رعاية للنادي الإسماعيلي".

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