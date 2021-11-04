ميقاتي: لن نترك ملف العلاقة مع السعودية ودول الخليج عرضة للسجال السياسي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عزم لبنان على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج وفق القواعد السليمة، مؤكدا أن الحكومة لن تترك هذا الملف عرضة للسجال السياسي، مشددا على السعي بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتداده العربي الطبيعي.

وقال ميقاتي - في تصريحات اليوم - "مخطئ من يعتقد انه يمكنه اخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خاصة ومع المملكة العربية السعودية تحديدا."

ودعا الجميع الى اختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة للمساهمة في الحل، مع التشديد على عودة الحكومة الى العمل بنشاط وايجابية وتعويض الأيام التي ضاعت هدرا في مناكفات مجانية، على حد وصفه، موجها حديثه للجميع قائلا: "تعالوا نتجه جميعا بقلب منفتح صوب اشقائنا ونعيد وصل ما انقطع بيننا نتيجة الظروف الماضية."

وقال ميقاتي إن مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة بعيدا عن الإملاءات والتحديات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد.

وشدد على أن الحكومة جاءت في مهمة إنقاذية سريعة تضع البلد مجددا على سكة التعافي وتطلق ورشة النهوض بالتعاون مع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى إجراء الانتخابات النيابية؛ وهو الاستحقاق الأبرز الذي يتطلع إليه اللبنانيون والمجتمع الدولي، لكونه سيحدد الاتجاه الفعلي في البلد بعد الأحداث التي انطلقت في 17 أكتوبر عام 2019.

وعبر عن أسفه لعدم قيام البعض بالتعالي عن الحسابات والاعتبارات الضيقة في ظل الواقع المؤلم الذي يمر به لبنان، مشددا على أن البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في ورشة عمل واحدة لانقاذ وطنهم، وموضحا أن من يعتقد انه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر فهو مخطئ.

ودعا ميقاتي جميع الوزراء إلى التزام التضامن الوزاري والتقيد بمضمون البيان الوزاري، الذي حدد القواعد الأساسية لعمل الحكومة وسياستها، معتبرا أن كل ما يقال خارج هذه الثوابت مرفوض ولا يلزم الحكومة بشيء.

واعتبر ميقاتي أن هذه النقاط هي خارطة الطريق التي عقد العزم على السير بها لإنجاح العمل الحكومي والنهوض بالوطن.

وقال ميقاتي: "هذه هي اولويات الحل وخارطة الطريق الطبيعية للخروج من الازمة. ومخطئ من يعتقد ان التعطيل ورفع السقوف السياسية هو الحل. وعلى الجميع أن يقتنعوا أنه لا يمكن لأي فريق أن يختصر البلد والشعب لوحده بقرار يتعلق بثوابت وطنية لا تتبدل".

