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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مبان ذكية.. تفاصيل الاستعداد للانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

 كشف المهندس سلامة سيف، مدير مشروعات الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذي للحى الحكومي، خاصة بعد توجيهات الرئيسي عبد الفتاح السيسي ببدء انتقال الحكومة تدريجياً بداية من شهر ديسمبر القادم، لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة ٦ شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.

وأضاف مدير مشروعات الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن كافة الوزارات تم تأثيثها بالكامل على أعلى مستوى،  وتم تسليم بعض منها للوزارات، وجارى الآن أعمال المراجعات النهائية في باقي الوزارات من قبل الجهاز المركزى للتعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية للوقوف على كافة التجهيزات.

وأوضح أن التكنولوجيا في العاصمة تستخدم الجيل السادس بجانب استخدام الطاقة الشمسية، منوها أنه يتم استخدام محطات مياه لأول مرة في مصر.

وأشار إلي أن مشروع العاصمة الإدارية سوف ينقل مصر في منطقة أخرى، حيث يمثل الشباب حوالي 90% من إجمالي العاملين بالمشروع، مؤكداً  أن العمل في العاصمة الإدارية يستمر على مدار 24 ساعة وأنه جارى الآن اختبار الانترنت والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات.

وأضاف  أنه تم تصميم المباني بطريقة ذكية على أحدث مستوى، حيث يضم الدور الواحد اكثر من 50 مكتب مدير عام ويفصل بينه وبين خلية العمل الخاصة به زجاج فقط لتسهيل متابعة سير العمل، كما أنه تم تصميم كافة المكاتب بنظام الحساسات وذلك ترشيداً لاستهلاك الكهرباء فى المبانى، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا المتطورة والذكية فى تنفيذ المشروع لمواكبة التطورات التكنولوجية على مدار الأعوام المقبلة.

العاصمة الإدارية الجديدة المجتمعات العمرانية العاصمة الادارية هيئة المجتمعات العمرانية استهلاك الكهرباء محطات مياة

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