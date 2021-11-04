مدير تعليم القليوبية يتفقد المدارس ويشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية جولاته التفقدية بمدارس المحافظة للوقوف على مدى سير وانتظام العملية التعليمية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وتفقد وكيل الوزارة إدارة العبور التعليمية، حيث تفقد مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بنات، وكان فى استقباله ياسر سعيد مدير إدارة العبور التعليمية، وأشرف مصطفى وكيل الإدارة.



‏وشدد ياسر خلال جولته على إلتزام المعلمين والعاملين بحضور طابور الصباح والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًـا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية، كما شدد على ضرورة أداء تحية العلم اثناء طابور الصباح، وذلك لرفع روح الولاء والانتماء للوطن لدى أبنائنا الطلاب.



وتابع مدى الإلتزام بتنفيذ جداول الحصص والإشراف اليومي والإلتزام بتدريس الموضوعات المقررة لكل شهر وفق الخريطة الزمنية لكل منهج دراسي تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كما تفقد قاعات الأنشطة والمعامل وأكد على ضرورة الإهتمام بنظافة دورات المياه وتعقيمها قبل بدء اليوم الدراسي وبعده

ووجه بضرورة تكثيف المتابعات اليومية للمدارس للتأكد من تنفيذ جميع التعليمات الواردة من الوزارة بكل دقه وسرعة مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية.



من ناحية أخرى أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة تشمل 2 مكنسة شفط اتربة والتى قامت بتورديها الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية 3 مليون و200 الف جنيه لمدن الخانكة وقليوب من الخطة الاستثمارية للمحافظة.



وذلك للمساهمة في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمعدات النظافة الجديدة بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية.



وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.



وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تسعى لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.