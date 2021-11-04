عمان.. صفر وفيات و11 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في عمان تسجيل 11 حالة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات و29 حالة تعافي حالة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ صفر،فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 6 ووصل العدد في العناية المركزة إلى 3 مرضى.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد19" في السلطنة 304329 إصابة ، و بلغ إجمالي الوفيات 4112 وفاة ، بينما بلغ إجمالي المتعافين 299699 شخص.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات. كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.