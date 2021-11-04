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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إطلاق التطبيق الإلكتروني "اطمئن" كجواز سفر صحي

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إطلاق التطبيق الإلكتروني "اطمئن"، والذي يعد وسيلة إلكترونية إضافية، بجانب الشهادة الورقية ( شهادة الQR code)، حيث يمكن استخدام التطبيق الإلكتروني او استخراج شهادة الـQR code لإثبات تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأوضح الوزير أن التطبيق الإلكتروني "اطمئن"، يعد آلية فاعلة وبمثابة جواز سفر صحي لربط شهادات السفر الخاصة بتلقي لقاح كورونا بدول العالم ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تيسير انتقال المواطنين بين الدول خلال جائحة فيروس كورونا، لسهولة تبادل المعلومات الخاصة بتلقي اللقاح والتعرف عليها عند السفر.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه يتم إدخال بيانات المواطن على التطبيق بعد تحميله، وتتضمن الرقم القومي ورقم التسجيل الخاص بتلقي اللقاح والمكون من 20 رقم، كما يتم رفع صورة شخصية، كما يمكن للشخص أن يرفق صورة فعلية عبر تقنية الصورة الذاتية "السيلفى"، وبعد إدخال تلك البيانات يتصل التطبيق بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي لقاحات فيروس كورونا، وتظهر بيانات التطعيم وتشمل تاريخ تلقي الجرعات ونوع اللقاح.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه من خلال الضغط على أيقونة "مشاركة البيانات" في التطبيق تظهر الصورة الشخصية ونوع اللقاح وتاريخه ولون للخلفية يدل على موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى الحصول على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

وتابع الوزير أنه يمكن استخدام ذلك التطبيق بالمجان للأغراض الداخلية في الأماكن التي تتطلب معرفة موقف تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا، وذلك للتسهيل على المواطنين تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لدخول أماكن العمل والمنشآت الحكومية والجامعات دون الحصول على اللقاح، مضيفًا أن التطبيق يستخدم لأغراض السفر في المطارات من خلال إدراج رقم جواز السفر على التطبيق، لافتًا إلى أنه يمكن تحميل التطبيق لهواتف "الاندرويد" من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=get.pid.egypt.health.passport ، أو الرابط https://apps.apple.com/eg/app/egypt-health-passport/id1576307186 لمستخدمي الـ(الأيفون).

اطمئن جواز سفر صحي زير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة التطبيق الإلكتروني

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