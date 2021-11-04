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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف عن بحث علمي كاد أن ينهي حياته العملية.. تفاصيل

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن البحث الذي كان سينهي حياته العملية المستقبلية، قائلا: " فكرت في بحث وقررت عرضه على المدرس الخاص بي".

 

وأضاف " حسام موافي" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، : " كنت متوقع أن يتم رفدي من كلية الطب بسبب فكرة البحث، متابعا: البحث يستهدف الضغط النفسي وتأثيره على ضغط القلب.

وأوضح :" قمت بقياس ضغط القلب لطلاب الطب قبل وأثناء وبعد الانتهاء من الامتحان الشفوي"، متابعا:" فكرة البحث نجحت وتم تدريسه عالميا".

وكشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الفرق بين الضغط الطبيعي والمثالي، موضحا: أن قياس ضغط الدم يتم عند إنقباض وانبساط القلب.

 

وأوضح أن ضغط القلب الذي يصل إلى 120 على 80 طبيعي ولكنه ليس المثالي، متابعا: الأبحاث الأخيرة أكدت على أن ضغط القلب المثالي أقل من 120 على 80.

 

وأضاف أنه في حالة ارتفاع الضغط إلى أعلى من 140 على 90 فهو مريض ضغط، ويجب أن يحصل على أدوية للسيطرة على الضغط.

حسام موافي طب الحالات الحرجة القصر العينى ضغط القلب الضغط النفسي اخبار التوك شو

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