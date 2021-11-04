الأمين العام للناتو: نعمل على التكيف مع بيئة أمنية أكثر تحديا لتعزيز فعالية قدراتنا النووية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى (الناتو)، يانس ستولتنبرج، إن الحلف يعمل حاليا على التكيف مع بيئة أمنية أكثر تحديًا ويستجيب للتهديدات النووية المتزايدة فعليًا بهدف الحفاظ على قوة الردع النووي للحلف، مضيفا، أنه "يجب الاستمرار في التكيف وتعزيز مصداقية وفعالية قدراتنا النووية".

وأكد ستولتنبرج ، خلال ندوة السياسة النووية لحلف الناتو والتي عقدت في على مدار يومي ٣ و٤ نوفمبر في اليونان، أن حلف الناتو يواصل أداء دوره في دعم جهود الحد من التسلح ونزع السلاح النووي وعدم انتشاره.

وشدد على أن حلف الناتو يسعى إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية و"لكن طالما بقيت موجودة سيظل الناتو حلفًا نوويًا".

وتعتبر ندوة السياسة النووية لحلف الناتو هي الحدث الرئيسي للسياسة النووية للحلف وتركز على مجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بالدفاع النووي من ضمنها طرق تعزيز موقف الردع والدفاع للحلف والحد من التسلح وتحديد الأولويات لتكييف السياسة النووية لحلف الناتو.