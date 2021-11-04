الصحة العالمية: يجب على الدول الأوروبية العمل بجدية لمنع انتشار كورونا بشكل أكبر

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج اليوم /الخميس/ إنه يتعين على الدول الأوروبية أن تعمل بجدية أكثر لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر مع ارتفاع عدد الوفيات وحالات الإصابة الجديدة.

وأوضح كلوج - في إفادة إعلامية - أن معدلات العدوى الحالية في 53 دولة أوروبية تثير "قلقا بالغا" وأن الحالات الجديدة تقترب من مستويات قياسية، تفاقمت بسبب متغير دلتا الأكثر قابلية للانتقال.

وأضاف: "يجب علينا تغيير تكتيكاتنا، من الاستجابة إلى الارتفاعات الحادة في حالات كوفيد-19، إلى منع حدوثها في المقام الأول"، بحسب صحيفة /الجارديان/ البريطانية.

وقال كلوج إن المنطقة شهدت زيادة بنسبة 6٪ في الحالات الجديدة الأسبوع الماضي بنحو 1.8 مليون حالة جديدة ، مقارنة بالأسبوع السابق. وارتفع عدد الوفيات بنسبة 12٪ في نفس الفترة.

وأوضح أنه إذا اتبعت المنطقة الأوروبية مسارها الحالي ، فقد تحدث 500 ألف حالة وفاة أخرى مرتبطة بكوفيد-19 بها بحلول فبراير من العام المقبل.

