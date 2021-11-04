تفعيل منظومة التعامل مع المخلفات المنزلية بالمناطق المحيطة بمصرف بلبيس

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من قيادات وزارة الري وممثلى وزارتى الإسكان والبيئة لمناقشة موقف الاستغناء عن جزء من مصرف بلبيس بمنطقة المرج والقلج بمحافظتي القاهرة والقليوبية لصالح المحافظتين.

وأشار الدكتور عبد العاطى أن التنسيق والعمل المتكامل بين مختلف أجهزة الدولة هو سمة العمل الحكومي في الفترة الحالية بما يؤدي لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة التي تخدم المواطنين وتعمل على حسن استخدام الموارد المائية وتحسين نوعيتها وحماية البيئة وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها المواطنين.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه تم عقد هذا الاجتماع لبحث موقف الاستغناء عن جزء من مصرف بلبيس لمسافة (٥) كيلو متر لعدم وجود مساحات زراعية عليه بهدف إنشاء محور مرورى لخدمة أهالي المنطقة بعرض ٥٠ مترا ، مشيراً إلى أنه تم مناقشة موقف مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها حالياً بالمناطق المحيطة بالمصرف (المرج – القلج – مؤسسة الزكاة – بركة الحاج) ، وسبل نقل ناتج غسيل مرشحات محطة مياه الشرب الرئيسية بالمرج الى محطة معالجة الجبل الأصفر.

وأضاف أنه تم بحث سبل تفعيل منظومة التعامل مع المخلفات المنزلية في المناطق المحيطة بالمصرف بهدف تجميعها والتخلص منها بشكل آمن ، مع القيام بعملية تطهير للمصرف من المخلفات قبل الاستغناء عنه وبما ينعكس على تحسين الوضع البيئي بالمناطق المحيطة بالمصرف.