شيلونجو ونجيب يقودان تشكيل الإسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي ، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة البنك الاهلي ، المقرر إقامتها بعد قليل على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو التالي:



في حراسة المرمى: احمد عادل عبد المنعم



خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، أحمد عيد



خط الوسط: محمد مخلوف، محمود دونجا ، أحمد مدبولى



خط الهجوم : محمد الشامي، شكري نجيب ، شيلونجو.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للإسماعيلي، أعلن قائمة لاعبيه لمواجهة البنك الأهلي .

وضمت قائمة الدراويش عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى، بعد انتهاء إيقافه من قبل اتحاد الكرة، فيما يعد التونسي مروان الصحراوي ومحمد صادق أبرز الغائبين

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