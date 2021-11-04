إنشاء اتحاد "قيم وحياة "برئاسة الدكتور على جمعة لنشر المبادئ الإيجابية بالمجتمع

خلال لقاء وزير الشباب مع الدكتور على جمعة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس بمكتبه بديوان الوزارة، مع الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتى الديار المصرية السابق؛ لمناقشة وتقييم مشروع "قيم وحياة" الذى تنفذه الوزارة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في ضوء الحرص على نشر القيم الإيجابية والأخلاق بين أوساط النشء والشباب داخل المجتمع.

اتفق وزير الشباب والرياضة مع مفتى الديار المصرية السابق على إنشاء اتحاد نوعى خلال الفترة المقبلة تحت مسمي "اتحاد قيم وحياة" استكمالاً لتنفيذ مستهدفات مشروع "قيم وحياة" التي تتمثل في نشر مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع، ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطن منها قيم السلام، والسعادة، والاحترام، والمحبة، والصدق، والنزاهة، والتواضع، والاتحاد بعيداً عن أي تعصب.

في هذا السياق، وجه الدكتور أشرف صبحي المعنيين بالوزارة بالعمل خلال الأيام المقبلة على وضع التصور الكامل للاتحاد، والاجتماع مع مسئولي مؤسستى "مصر الخير" و"أجيال مصر"؛ للاتفاق حول الأمور الفنية الخاصة بالاتحاد، وتلقى الأسماء المقترحة لعضوية مجلس الأمناء على أن يترأس الاتحاد الدكتور على جمعة.

كما ناقش الاجتماع إدراج مشروع "كأس مصر للمبادرات الشبابية" والذي يتضمن نحو 132 مبادرة شبابية ضمن المشروعات الأولية التي سيقوم اتحاد "قيم وحياة" بتنفيذها عقب إشهاره والبدء في تطبيق خطته، إضافة إلى تطبيق مستهدفات المشروع في برامج الحركة الكشفية.

أكد الدكتور أشرف صبحي أهمية مستهدفات مشروع "قيم وحياة" الذي يتم تطبيقه عملياً داخل مراكز الشباب والعديد من المؤسسات في مختلف المحافظات سعياً نحو تكوين الشخصية الإيجابية المتزنة بدنياً ونفسياً وعقلياً واجتماعياً، مثنياً على النتائج التي حققها المشروع حتى الآن، وتوجه الوزارة نحو تقديم كل الدعم لتنفيذ مستهدفات الاتحاد النوعي "قيم وحياة" بعد إشهاره.