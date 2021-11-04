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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظ لمجلس إدارة نادي منتخب السويس: إسعاد جماهيرنا أولا والقانون فوق الجميع

اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر ومجلس إدارة نادي منتخب السويس الجديد

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ان القانون فوق الجميع والسويس أولا تحتاج الي تضافر الجهود للارتقاء بها وباسم ناديها منتخب السويس ، مؤكدا علي الوقوف مع النادي ودعمه لاسعاد جماهير السويس وتحقيق حلمه في العودة للدوري الممتاز بعد غياب اكثر من 20 عاما .


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة بحضور الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد ومحمد سعد مدير عام الشباب والرياضة بالسويس ومجلس ادارة نادي منتخب السويس الجديد برئاسة اسامة الموشي وبعض أعضاء المجلس القديم برئاسة محمد هلال .


وجه المحافظ الشكر للمجلس القديم علي الفترة السابقة ورعايته لمشروعات الدول لتطوير النادي خلال السنوات الماضية ، كما وجد التهنئة للمجلس الجديد ، واكد لهم انه كله ثقة في حماسهم لاسعاد جماهير السويس وتحقيق أحلامهم والارتقاء بنتائج النادي في جميع الالعاب ورفع اسم السويس في المحافل المحلية والدولية .


وطالب صقر من المجلس الجديد بالتعاون والتنسيق مع المجلس القديم والاستمرار في تنفيذ مخططات الاستثمار والتطوير الذي يتم بالنادي في جميع المجالات، مؤكدا علي ان الجميع في مركب واحد هو تنمية السويس .

رياضة الشباب والرياضة السنوات الماضية اجتماع الشباب رمضان الرياضة دية التنس الممتاز ب الاستثمار محمد سعد مشروعات

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