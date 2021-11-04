فريق الشباب والرياضة يواصل انتصاراته بدوري الوزارات

حقق فريق وزارة الشباب والرياضة فوزاً ثميناً في ثاني مبارياته بدوري الوزارات في موسمه الثاني ، بعد تغلبه علي ديوان عام مجلس الوزراء بثلاثة أهداف نظيفة ، ليواصل انتصاراته وحصد نقاط المباراة الثانية علي التوالي.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة دوري الوزارات من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية(الإدارة العامة للاتحادات النوعية) تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ، بالمركز الأوليمبي بالمعادى ، بمشاركة(900) مشارك ومشاركة من 27 وزارة، بالإضافة إلي ديوان عام مجلس الوزراء، حيث يتنافسون في ألعاب «خماسيات كرة القدم، تنس طاولة رجال-سيدات، ألعاب إلكترونية).



وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع فريق وزارة الشباب والرياضة بالمجموعة الاولي بجانب فرق وزارات" الانتاج الحربي، البيئة، ديوان عام مجلس الوزراء".

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