المستشار عدلي حسين رئيسا لمنتدى الحوار العربي الإفريقي

أيد أعضاء منتدى الحوار العربي الإفريقي بالإجماع اختيار السياسي البارز المستشار عدلي حسين لرئاسة منتدى الحوار العربي الإفريقي.



ووضع الأعضاء أمام الرئيس الجديد لمنتدى الحوار العربي الأفريقي ما أنجزوه خلال الفترة الماضية ليبني عليه وليستكمل بهم المسيرة في تقريب المسافات بين العالمين العربي والإفريقي.

وصرحت مها الوكيل، أمين عام المنتدى، إن اختيار المستشار عدلي حسين ليشغل هذا المنصب إضافة مهمة للعمل السياسي التشاوري البناء، موضحة أن الرئيس الجديد للمنتدى أمامه من القضايا المطروحة ما هو أهل لتناولها وتقريب وجهات النظر حولها، ومنها التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في إفريقيا، والتعريف بدور مصر الإقليمي وسياساتها الرائدة في هذا الشأن، إلى جانب دورها في تعزيز التشاور لمعاونة الدول الإفريقية في التنمية والتصدي للإرهاب وجماعات العنف المسلح وأزمة الغذاء والفقر المائي وقضايا البيئة وظاهرة الهجرة غير الشرعية وأحوال المرأة العربية والإفريقية.

وأشارت الوكيل إلى أن المنتدى الذي يضم بين أعضائه كوكبة من أبرز العلماء والباحثين والمهتمين بالشأن العربي الإفريقي يقوم بالشراكة مع مؤسسة السلام للثقافة والحوار والتنمية بتبادل المعرفة وصقل الأفكار والحلول العملية الموجهة لما يعرض من أزمات ومنعطفات في العلاقات بين الشعوب والدول العربية والإفريقية على السواء.

وأضافت أن منتدى الحوار العربي الإفريقي يعمل كذلك على تعزيز المصالح الاقتصادية المتوسطية الإفريقية، باعتبار مصر بوابة لدول البحر المتوسط الموصلة إلى إفريقيا وبما يعني تقريب وجهات النظر في المسائل المتوقفة أو المختلف عليها، موضحة أنه قريبا سيتم الإعداد لملتقي مهم حول العلاقات المصرية العربية والإفريقية في المجالات التي تهم الأطراف المعنية.