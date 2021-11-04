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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحصد 10 ميداليات متنوعة في اليوم الثاني ببطولة أفريقيا للملاحة الرياضية

بطولة أفريقيا للملاحة
بطولة أفريقيا للملاحة الرياضية

حافظ  لاعبو منتخب مصر للملاحة الرياضية، علي تصدرهم لمسابقات اللعبة فى اليوم الثانى في سباق  المتوسط من منافسات البطولة الإفريقية الأولي للملاحة الرياضية،  وبطولة مصر الدولية في نسختها الرابعة، والتي تستضيفهما مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من ٣١ أكتوبر حتي  ٥ نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أقيمت فعاليات اليوم الثاني من المنافسات بمحمية نبق بمدينة شرم الشيخ ، وأظهر لاعبو مصر مستوي متميز وتقديم اداء رائع في كل المنافسات .

وفي إطار متابعته لنتائج البطولة ، ثمن وزير الشباب والرياضة علي اداء لاعبي المنتخب المصري والظهور اللافت لهم في مراحل المنافسات المختلفة وتحقيقهم لعدد ٢٢ ميدالية حتي الآن ليتصدروا الترتيب العام لجدول ميداليات البطولة ، مقدماً التهنئة للاعبين والأجهزة الفنية المعاونة علي تلك النتائج المبهرة ، متمنياً استكمال التفوق والنجاح لهم خلال باقي فعاليات البطولة ، وفيما هو قادم من منافسات دولية.

وحقق منتخب السيدات تحت 20 سنه ثلاث ميداليات لكل من "فريدة محمود الميدالية الذهبية، وفرح محمود الميدالية الفضية، وعد مصطفى الميدالية البرونزية"، أما في منافسات الرجال تحت 20 سنة حصل"نور الدين حمدي علي الميدالية الذهبية، و نجيب الصادق محمد فاز بالميدالية الفضية ، ويوسف احمد أحرز الميدالية البرونزية".

كما حقق الرجال فوق ٢١ سنة ثلاث ميداليات " حصل عبد الرحمن محمود علي الميدالية الذهبية، وحصل محمد الراوي على الميدالية الفضية،  وحيشا ميثوالا من ساحل العاج  على الميدالية البرونزية".

أما في منافسات السيدات حصدت كل من سلمي حسن عبد العزيز على الميدالية الذهبية، وبريمان على مسعود حققت الميدالية الفضية، وفاطمة دعماش من الجزائر فازت بالميدالية البرونزية.


وستقام غدا منافسات اليوم الاخير  يليها حفل الختام  للبطولة الافريقية الاولي التي شارك بها  نحو  66 لاعب ولاعبة من ١٢ دولة، وبطولة مصر الدولية الرابعة التي شارك بها  130 لاعب ولاعبة  من ١٨ دولة من مختلف دول العالم.

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منتخب مصر البطولة الإفريقية الأولي للملاحة الرياضي شرم الشيخ اضة أشرف صبحي

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