فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تصدر شاب التريند على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، إثر زعمه أنه خلع اسنانه كاملة من أجل صنع عقد لحبيبته.

أكد الشاب مصطفي في تصريح خاص لموقع «صدى البلد» أنه لم يقصد أن يكون تريند.

شاب يخلع اسنانه ويهديها لحبيبته

تصدر شاب التريند على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، إثر زعمه أنه خلع أسنانه كاملة من أجل صنع عقد لحبيبته.



وعلق الشاب على صورته التي نشرها عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل، قائلاً: «بجد من أجمل معاني الحب اللي شوفتها في حياتي إنك تخلع كل سنانك وضروسك وتهديها للإنسانة اللي بتحبها».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.