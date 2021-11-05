16 فائدة لتناول الليمون المجفف للتخسيس

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الليمون المجفف للتخسيس.
وتتمثل فوائد الليمون المجفف للتخسيس في الاتي:
1- يستخدم في علاج الإسهال الحاد وتوقيفه فورياً .
2- علاج الحمى " إرتفاع الحرارة الشديد" .
3- علاج المغص .
4- يفيد المرأة المرضعة بعد الولادة لتعويض ما فقدته من فيتامين ج ، ولزيادة مقاومتها للإرهاق الناتج عن الولادة والإرضاع .
5- يستخدم في وصفات التخسيس " تنحيف الجسم " وحرق الدهون ، وبخاصة دهون منطقة البطن بشكل سريعٍ وفعال . حيث يستخدممغلي الليمون و يشرب بعد الوجبه .
6- يحتوي على كمياتٍ كبيرةٍ من فيتامين ج الذي يزيد من مقاومة الجسم للبكتيريا .
7- يساعد على طرد فضلات الجسم وسمومه.
8- مقوي للمعدة والأمعاء .
9- مقوي لعضلة القلب .
10- مسكن للالآم والصداع .
11- يعالج الدوران " الدوخة " .
12- يداوي خفقان القلب .
13- يساهم في إدرار البول .
14- ينقي الدم .
15- يزيل سموم الكبد
16- يوسع الشرايين و يقلل الدهون الثلاثيه.