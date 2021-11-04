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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال تنفيذ طريق دائري غربي بالداخلة بطول 54 كيلو مترا بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن استكمال تنفيذ طريق دائرى غربى بمركز الداخلة، بطول 54 كيلو مترا، والذى يجرى تنفيذه على مرحلتين الأولى بطول 15 كيلو مترا، وبتكلفة 75 مليون جنيه، والثانية بطول 39 كيلو مترا فى مركز الداخلة، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.

وأعلن المحافظ  عن قرب انتهاء العمل في مشروع محور الداخلة - منفلوط الذي يربط بين مركز الداخلة ومحافظة أسيوط بطول 300 كم وعرض 11 مترا،  والذى من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال شهر يونيو المقبل حيث بلغت نسبة التنفيذ في المشروع حوالي 75% ، ويعتبر هذا المحور التنموي أحد مشروعات الطرق القومية والذي تبلغ تكلفته 2.7 مليار جنيه .

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وتبد أ نقطة صفر الطريق من عند مطار الداخلة على طريق الداخلة - العوينات وبطول 300 كيلو حتى كمين منفلوط على الطريق الغربى أسيوط - القاهرة حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف من عند مطار الداخلة وبطول 35 كيلو مترا حتى مفترق الطرق فى بلاط وهى تقاطع طريق الداخلة - الخارجة مع طريق الداخلة - منفلوط .

ووجه اللواء محمد الزملوط بزيادة معدلات التنفيذ بالمشروع حتى الانتهاء من التنفيذ ، حيث يجرى تنفيذه على 3 مراحل جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منها بطول 48 كم وبتكلفة 189 مليون جنيه، ويتبعها المرحلة الثالثة من رصف المحور بطول 200 كم وبتكلفة 2 مليار جنيه .

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