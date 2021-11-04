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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استادات وعدت فأوفت.. افتتاح الحديقة المركزية بكفر الشيخ لاستقبال المواطنين

شركة استادات
شركة استادات

في إطار جهود شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية، للنهوض بمستوى حياة المواطنين المجتمعية والرياضية في جميع المدن المصرية، أوفت الشركة بوعدها لأهالي محافظة كفر الشيخ، بعدما قطع مجلس إدارة شركة استادات عهدا على نفسه بإنشاء حديقة مركزية مجانية للمواطنين فى وسط المدينة، كما تحملت الشركة التكاليف الخاصة بالحديقة كاملة.

وبالتزامن مع العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، تم اليوم افتتاح الحديقة المركزية العامة بكفر الشيخ بعد تطويرها إهداءً من شركة استادات الوطنية، بحضور  اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والأستاذ عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ السابق، واللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ السابق، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

والحديقة التي تم افتتاحها هي حديقة مجانية عامة لكل أهالي المحافظة، على مساحة كيلو متر، تضم مساحات خضراء، وأشجار، والرصف بالانترلوك، وألعاب أطفال على أحدث طراز، و برجولات، ومقاعد ودورات مياه، وملعب خماسي، ومنافذ متحركة لبيع المشروبات والمأكولات لإتاحة فرص عمل للشباب.

وباتت الحديقة المركزية بمحافظة كفر الشيخ على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين بعد الافتتاح ، حيث عملت شركة استادات الوطنية على تطويرها خلال الفترة الماضية، حتى تم الانتهاء من عملية التطوير والتجهيز، وأصبحت تحفة جميلة في وسط المدينة.

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استادات شركة استادات كفر الشيخ

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