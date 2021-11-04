أستاذ بجامعة الأزهر : فتح المقابر دجل و كيد الشيطان ضعيف.. فيديو

قال الدكتور عبد الشافي أحمد الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الإنسان هو خلق الله سبحانه وتعالى، والله ميزنا بأنه خلق فينا من روحه، مؤكدا أن الإنسان هو سيد الكون.

وأضاف عبد الشافي أحمد، خلال لقاء له لبرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد مجدي، أن أعمال السحر في المقابر هو نوع من الدجل لقوله تعالى “ان كيد الشيطان كان ضعيفا”، مشيرا إلى

وتابع عبد الشافي أحمد، أنه لا يستطيع أي شخص غير مؤهل استخراج الأحكام من النصوص القرآنية.

واكد مصطفى فليفل راقي شرعي، حالات السحر في المقابر، تكون ببداخل المقبرة ، مؤكدا ان هذا السحر يكون به أذى كبير لعدد من الأشخاص، والتي يتم عمل السحر لها .

يكون العلاج عن طريق طبيب نفسي متخصص.

وأشار مصطفى فليفل إلى أن من يصاب بالصرع أو الأمراض النفسية يكون العلاج عن طريق طبيب نفسي متخصص.