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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 13 حالة تعدٍ على أراض زراعية بالمنصورية ..شاهد

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تواصل محافظة الجيزة مجهوداتها لمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات وحالات البناء المخالف.
حيث قامت المحافظة من خلال أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة ١٣ حالة تعدى بالبناء على أراضى زراعية وأسفل خطوط الضغط العالى بناحية المنصورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمنشأة القناطر والوحدة المحلية بالمنصورية .


وشملت المخالفات التى تمت إزالتها عدد من الأسوار  المبنيه من البلوك الابيض وأسوار إسمنتية وعدد من الغرف المبنية على  مساحة فدان .


ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية مؤكدا علي مواصلة الحملات يومياً لإزالة كافة أوجه التعديات مهما بلغ حجمها  .


مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات وجاري المتابعه الدورية لضمان عدم تكرارها وذلك بإشراف من  مركز ومدينة منشأة القناطر بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

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اخبار المحافظات اخبار الجيزة محافظ الجيزة ازالة تعديات أراضي زراعية

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