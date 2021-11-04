"راقي" شرعي: أتقاضى أجرا عن الرقية والعلاج بالقرآن ..فيديو

قال مصطفى فليفل راقي شرعي، وينظم حملات لتطهير المقابر، انني أتقاضى أجرا عن الرقية الشرعية والعلاج بالقرآن بمن يطلب ذلك.

وأضاف فليفل، خلال لقاء له لبرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد مجدي، أن حالات السحر في المقابر، تكون بداخل المقبرة مؤكدا ان هذا السحر يكون به أذى كبير لعدد من الأشخاص، والتي يتم عمل السحر لها .

يكون العلاج عن طريق طبيب نفسي متخصص.

وأشار مصطفى فليفل إلى أن من يصاب بالصرع أو الأمراض النفسية يكون العلاج عن طريق طبيب نفسي متخصص.

وقال الدكتور عبد الشافي أحمد الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه لا يستطيع أي شخص غير مؤهل استخراج الأحكام من النصوص القرآنية.