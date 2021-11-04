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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير ياسر علوي: كل دارسي جامعة بيروت سفراء للثقافة المصرية في لبنان

لقاء السفير المصري
لقاء السفير المصري في لبنان مع مجلس عمداء جامعة بيروت

التقى السفير المصري في لبنان د. ياسر علوي مع رئيس ومجلس عمداء جامعة بيروت العربية وممثلي الطلاب في مجلس الجامعة، باﻹضافة إلى مجموعة طلاب الجامعة الذين قاموا بالتدريب في المصانع والشركات المصرية في صيف ٢٠٢١ ضمن البرنامج الذي تم ترتيبه مع مجلس اﻷعمال المصري-اللبناني. 


وأكد السفير علوي خلال اللقاء التزام مصر التاريخي بدعم جامعة بيروت العربية وطلابها، معتبرا أن الجامعة هي الشاهد اﻷبرز على عمق العلاقات العلمية والثقافية، والاستثمار اﻷفضل للسياسة المصرية في لبنان، معتبرا أن كل دارس في الجامعة عبر العقود الستة الماضية هو بمثابة سفير للثقافة المصرية في لبنان. 
 

وتم خلال الاجتماع مناقشة زيادة عدد المنح التدريبية لطلاب الجامعة في مصر، وسبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين مصر ولبنان.

 

 

مصر لبنان السفير المصري في لبنان ياسر علوي جامعة بيروت مجلس اﻷعمال المصري-اللبناني

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