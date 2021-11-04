خالد الجندي: المرأة لها ذمتها المالية الخاصة وحق وحرية التصرّف في هذا المال

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا يجوز لها التصدُّق أو التصرُّف في مالها الخاص دون إذن زوجها.



وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية dmc، انه لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، لافتاً إلى أن العلماء استقبلوا هذه المسألة استقبالًا مختلفاً عنا، موضحا أن الهدف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا أن المرأة لها ذمتها المالية الخاصة، ولها الحق وحرية التصرّف في هذا المال.

واكمل: الحديث جاء حرصًا على إبعاد سوء المظنة والشبهة عن الزوجة، وتصحيحًا لمعاملات مالية قد تكون بها شائبة، فالزوج بما له من بصيرة في التعامل مع الناس والأوضاع الخارجية فهو على دراية بالجهات التي من الممكن أن تجلب المشاكل أو الخداع.

وقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، شيكًا بقيمة 10 آلاف جنيه على الهواء للداعية الإسلامي رمضان عبد الرازق أحد شيوخ الأزهر الشريف.

وقال الجندي خلال تقديم برنامجه لعلهم يفقهون المذاع على فضائية “دي ام سي” اليوم الخميس إنه يسلم هذا الشيك للشيخ رمضان الذي اجتهد وقام بتصحيح خطأ وقع فيه عندما قال إن كلمة يجوز ولا يجوز لم ترد في القرآن أو السنة على هذا النحو ولكنها جاءت في كلمات أخرى تؤدي نفس المعنى.