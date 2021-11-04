الطاقة المتجددة: إجمالي المشروعات القائمة قدرتها تصل لـ 6 آلاف ميجا وات..فيديو

قال محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالي مشروعات الطاقة المتجددة في مصر تصل قدرتها لحوالي 6 آلاف ميجا وات.

وأضاف محمد الخياط في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، إن الطاقة المتجددة تنتج من طاقة مائية وطاقة شمسية وطاقة الرياح .

وتابع محمد الخياط:" خلال العام الماضي 2020 والعام الحالي تم إبرام العديد من الاتفاقيات مع العيد دايم من التحالفات الدولية والمحلية بإجمالي قدرات بأكثر من 2400 ميجاوات واستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار ".

وأكمل محمد الخياط :" الطاقة المتجددة هي الطاقة الطبيعية التي يتم استخدامها بشكل مستمر مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية".

ولفت محمد الخياط :" نستخدم الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية وضخ الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات ".