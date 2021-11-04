نائب: 1.5 مليار جنيه لتطوير قطاع الاتصالات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أكد النائب شحاته ابو زيد، عضو مجلس النواب، استمرار الجهود الفاعلة، من جانب كل أجهزة الدولة والحكومة للعمل في المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، فهى الأضخم من نوعها إقليميًا وعالميا، وتستهدف رفع مستوى معيشة ما يقارب الـ60 مليون مواطن مصري.

واشار ابو زيد في بيان له اليوم، إلى رصد مبادرة "حياة كريمة"، نحو 1.5 مليار جنيه لتطوير خدمات الاتصالات في القرى بالمحافظات المختلفة، وتزويدها بخدمات الجيل الرابع ورفع كفاءة الاتصالات بها، وهو تطور علمي وإنساني يرفع مقدرات هذه القرى ويحولها لمجتمعات عصرية بمعنى الكلمة.

واضاف النائب ان المرحلة الثانية من المبادرة تضمن تطوير 1443 تجمع ريفي بـ 20 محافظة، بجانب تطوير البنية التحتية وتخفيف معدلات الفقر، وإقامة مناطق صناعية لتعزيز المشروعات الصغيرة في هذه القرى، ودعم وتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن ضخ مليار ونصف المليار جنيه لتطوير قطاع الاتصالات على وجه الخصوص، يؤكد أن حياة كريمة مبادرة عصرية وغير مسبوقة وتريد إحداث قفزة تنموية حقيقية في عشرات القرى التي تستهدفها بالعمل.