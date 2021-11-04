طبيب: المناعة المجتمعية ضد كورونا لم تتحقق في أوروبا.. فيديو

قال الدكتور محمد الحاج علي الباحث في العلاج المناعي، إن المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا لم تتحقق في القارة الأوروبية، وبعض الدول بها حملات تطعيم أعلى من دول أخرى في أوروبا.

وأضاف محمد الحاج علي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" اللقاحات فعالة وتقلل من نسب الوفيات ودخول المستشفيات وأصبحنا نتعامل مع فيروس كورونا بشكل أفضل ولكن اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس".

وتابع محمد الحاج علي: "يتم تسجيل إصابات بشكل أكبر في أوروبا ولكن فرص دخول المستشفيات للحالات المصابة تنخفض بشكل كبير وهذا دليل على فعالية اللقاحات".

وأكمل محمد الحاج علي: "لقاحات كورونا فعالة ومن الضروري أن تسرع الدول من وتيرة حملات التطعيم باللقاحات من أجل الوصول للمناعة المجتمعية".

