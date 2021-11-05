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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

٨ نوفمبر .. آخر موعد لطلاب الدراسات العليا لتسجيل المواد الدراسية بأثار القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، مد باب تسجيل طلاب الدراسات العليا بالكلية للمواد الاختيارية فقط بشكل الكتروني من خلال أيقونة تسجيل المواد بموقع الكلية تحت قائمة الدراسات العليا حتي يوم الاثنين  القادم، وذلك حتي يتمكن الطلاب الذين لم يسجلوا والباقون للإعادة من اتمام عملية التسجيل مع ضرورة طباعة الاستمارة والتوقيع عليها وتسليمها لإدارة الدراسات العليا حتي لا يحرم الطالب من دخول الامتحان.
 

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، تعليمات مهمة للطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد .

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وقال الدكتور أحمد رجب ، يرجي من جميع الطلاب مراعاة الإجراءات الاحترازية داخل قاعات الدرس، وارتداء الجميع الكمامات والتباعد، كما يرجي مراعاة عدم التكدس داخل قاعات المحاضرات ووجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر .
 
واضاف "رجب " أنه في حالة زيادة عدد الطلاب؛ سيقوم الأستاذ الجامعي بتقسيم الطلاب إلي قسمين، وتقسيم زمن المحاضرة، وإعادتها لطلاب القسم الثاني، أي المحاضرة 3 ساعات، تقسم إلى ساعة ونصف، وساعة ونصف، وهذا فقط في الأعداد التي تزيد عن سعة القاعة أو المدرج، بعد مراعاة التباعد والاجراءات الاحترازية .

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