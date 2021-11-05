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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. البنك المركزي يشارك في مؤتمر المالية الإسلامية 2021

البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي

شارك وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، في مؤتمر المالية الإسلامية 2021م، الذي نُظّم تحت عنوان "المالية الإسلامية في عالم ما بعد كوفيد"، وذلك خلال حفل إندونيسيا الشرعي والاقتصادي الثامن.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أشار الدوسري في كلمة ألقاها خلال المناسبة، إلى أبرز جهود البنك المركزي السعودي للتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على القطاع المالي، لافتاً النظر إلى أن قطاع المصرفية الإسلامية في المملكة العربية السعودية يحتلّ المركز الأول عالمياً من حيث الحجم، بأصول بلغت 2.23 تريليون ريال (594 مليار دولار).

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الجدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي يستضيف فعاليات القمة الـ 15 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي ستُعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2021م في المملكة العربية السعودية بمحافظة جدة، تحت شعار "التمويل الإسلامي والتحول الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة".


وتأتي هذه القمة؛ لبحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التكنولوجيا وضمان الاستدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.

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