العجز التجاري الأمريكي يقفز لمستوى غير مسبوق في سبتمبر

أظهرت بيانات حكومية أمريكية اليوم، أن العجز التجاري الأميريكي قفز إلى مستوى لم يسبق له مثيل في سبتمبر مع تراجع الصادرات، وذلك بحسب وزارة التجارة الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها اليوم إن العجز التجاري ارتفع 11.2% إلى مستوى قياسي بلغ 80.9 مليار دولار.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا حجمه 80.5 مليار دولار، وهوت الصادرات 3% إلى 207.6 مليار دولار في سبتمبر، وانخفضت صادرات السلع 4.7% إلى 142.7 مليار دولار.

وقادت الصادرات الصناعية الهبوط، إذ انخفضت صادرات النفط الخام مليار دولار، كما انخفضت صادرات السلع الرأسمالية، لكن صادرات السلع الاستهلاكية كانت عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وزادت الواردات 0.6% إلى مستوى قياسي بلغ 288.5 مليار دولار.

وارتفعت واردات السلع 0.8% إلى 240.9 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق أيضا، وسجلت واردات المستلزمات والمواد الصناعية أعلى مستوياتها منذ أبريل 2014، وسجلت واردات السلع الرأسمالية مستويات قياسية، وكذلك الواردات غير البترولية وواردات سلع أخرى.