زيادة في أسعار لادا جرانتا موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2022 داخل السوق المصري، عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة تتراوح بين 5000 و 6000 جنيه.

مواصفات السيارة لادا جرانتا موديل 2022

زودت السيارة لادا جرانتا موديل 2022 بمحرك 4 سليندر مكون من 4 اسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 98 حصانا، سعة 1600 سي سي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء رباعي السرعات، بالاضافة إلى امكانيات فنية ذات ناقل حركة مانيوال للفئة الاولى.

ويقدر استهلاك السيارة لادا جرانتا موديل 2022 من الوقود بنسبة بلغت 6.8 لتر عندمال تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، ومن خلال الامكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تنطلق من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.4 ثانية.

وتحتوي لادا جرانتا موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية الخاصة بالمقاعد الامامية، ونظام دعم الفرامل BAS، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى مثل مرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي، بينما ترتكز على جنوط يبلغ قياسها 14 بوصة.

أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى لادا جرانتا موديل 2022 مانيوال بسعر 174 ألف جنيه بدلاً من 168 ألف جنيه.

الفئة الثانية لادا جرانتا موديل 2022 أوتوماتيك بسعر 194 ألف جنيه بدلاً من 189 ألف جنيه

الفئة الثالثة لادا جرانتا موديل 2022 أوتوماتيك بسعر 204 ألف جنيه بدلاً من 198 ألف جنيه.